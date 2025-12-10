L'Assemblée nationale valide le « budget de la Sécu » et ses nouvelles hausses d'impôts

Mardi, les députés de l'Assemblée nationale ont trouvé un accord sur le Projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour 2026 (PLFSS). À présent, la balle est dans le camp du Sénat.

L'Assemblée nationale vote le PLFSS

Mardi soir, les députés de l'Assemblée nationale ont voté le Projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour 2026 (PLFSS) à 247 voix, contre 234 et 93 abstentions. À présent, le jeu de la navette parlementaire fait que ce texte est désormais entre les mains du Sénat.

Nous sommes revenus dessus à plusieurs reprises, mais cela intègre de nouvelles hausses d'impôts, dont l'une particulièrement discutable est celle de la hausse de la Cotisation sociale généralisée (CSG) de 9,2 % à 10,6 % sur les revenus en capitaux.

Bien que la mesure exclue certains livrets, les détenteurs de cryptomonnaies ou de comptes titres ordinaires (CTO) verront ainsi leur fameuse flat tax sur les bénéfices passer de 30 à 31,4 %, tandis que la fiscalité du Plan d'épargne en actions (PEA) après 5 ans de détention passera de 17,2 à 18,6 %, soit une augmentation de 8,13 %.

Toujours prompts à soutirer chaque année un peu plus d'argent aux Français, les parlementaires ont néanmoins été de nouveau incapables de réduire suffisamment la colonne des dépenses, puisque ce PLFSS compterait jusqu'à 26 milliards d'euros de déficit. Lorsque tout le processus aura été concrétisé, cela aura certainement le mérite de conforter la place de la France sur le podium des pays les plus endettés de l'Union européenne, avec 113 % du PIB en 2024.

Source : Le Monde

