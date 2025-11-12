19 % de hausse sur le CC : le nouveau token de Canton Network affiche la meilleure performance du top 100

Mardi, Canton Network a lancé son nouveau token : le Canton Coin (CC). Pour son premier jour de cotation, celui-ci est parvenu à se hisser dans le top 50 des plus grandes capitalisations crypto. Retour sur ce démarrage en trombe.

Le CC de Canton Network s’envole pour son premier jour

Le Canton Coin (CC), le token de Canton Network, a fait ses débuts sur les marchés mardi, et celui-ci est déjà entré dans le top 50 des cryptomonnaies les plus capitalisées. Avec une capitalisation de 4,6 milliards de dollars, le CC affiche un prix de 0,13 dollar lors de l’écriture de ces lignes, en hausse de près de 19 % sur les dernières 24 heures.

Pour rappel, Canton Network est une blockchain layer 1 centrée sur la tokenisation d’actifs du monde réel, développée par Digital Asset et soutenue par de célèbres acteurs de la finance traditionnelle tels que BNP Paribas, Goldman Sachs, Microsoft ou bien Deloitte.

Avec une offre maximale théoriquement illimitée, le CC se démarque par des tokenomics originales. Le token est par exemple censé garder un certain équilibre où chaque année, 2,5 milliards d'unités seraient créées, tandis que la quantité équivalente serait brûlée. Par ailleurs, aucune allocation préalable n'a été fournie aux fondateurs ou autres investisseurs initiaux ; chaque token devant être gagné par le biais d'une participation au réseau, notamment en tant que validateur.

Dans un appel aux développeurs, les équipes de Canton Network ont ainsi vanté leur modèle :

Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour construire sur le projet Canton, quel que soit votre niveau d'expérience. Avec le modèle économique de Canton, vous êtes récompensé de manière équitable et continue pour l'activité que vous générez sur le réseau.

Se revendiquant comme la blockchain de Wall Street, le réseau comptabiliserait plus de 300 milliards de dollars d'opérations de repo chaque jour et est sécurisé par 30 Super validateurs et plus de 600 validateurs. Parmi les autres noms célèbres travaillant ou ayant travaillé sur Canton Network, nous pouvons prendre quelques exemples comme Bank of China, JPMorgan, Crédit Agricole, Franklin Templeton ou bien Nasdaq.

Alors qu'il s'agit désormais d'un acteur bien établi, l'évolution de son adoption pourra être suivie au fil des ans, à mesure que d'autres concurrents chercheront à s'implanter sur cette narrative, notamment à l'image de Google et de son réseau Google Cloud Universal Ledger (GCUL).

Source : Canton

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.