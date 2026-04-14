Le Bitcoin repart à la hausse et passe les 74 000 dollars – Récap crypto de la nuit du 13 au 14 avril 2026

Le Bitcoin franchit un nouveau sommet à 74 000 dollars, tandis que l’Ether reste solide à 2 250 dollars. En parallèle, l’Europe avance sur la régulation MiCA et les États-Unis préparent un cadre pour les stablecoins.

Le Bitcoin franchit les 74 000 dollars

Le Bitcoin a atteint 74 000 dollars, provoquant une vague de liquidations sur le marché. En une seule heure, plus de 190 millions de dollars de positions shorts ont été liquidés. Ce mouvement intervient après un premier trimestre difficile, marqué par une baisse de plus de 22 %. Michael Saylor estime toutefois que ce niveau pourrait correspondre au bottom du cycle actuel.

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Jamie Dimon salue la compétitivité de la blockchain

Le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, a affirmé que la blockchain devenait plus rapide et moins coûteuse que la finance traditionnelle. La banque a déjà franchi des étapes concrètes avec le lancement d’un fonds tokenisé sur Ethereum et envisage d’élargir ses offres crypto pour les clients institutionnels, notamment via le JPMCoin et le Canton Network.

NHN KCP lance son propre layer 1 sur Avalanche

Le fournisseur de paiements sud-coréen NHN KCP a annoncé son intention de développer sa propre blockchain layer 1 sur Avalanche. Cette initiative s’inscrit dans la dynamique d’Avalanche, récemment choisie par la FIFA pour héberger sa propre chaîne et engagée dans une mise à niveau majeure appelée Granite prévue depuis novembre 2025.

Les marchés et la politique américaine en mouvement

Le S&P 500 a effacé la chute provoquée par la guerre en Iran et a progressé de 8 % sur deux semaines. Parallèlement, le sénateur américain Thom Tillis prépare un projet d’accord sur le rendement des stablecoins, afin d’apaiser les tensions entre les banques et les acteurs crypto. De nouvelles négociations entre les États-Unis et l’Iran sont également prévues jeudi, selon l’agence AP.

Les positions contrastées de Peter Schiff et de X

Peter Schiff a recommandé de vendre le Bitcoin pour acheter de l’or et de l’argent alors que le BTC approche les 75 000 dollars. Dans un autre registre, Nikita Bier, responsable produit chez X, a évoqué la possibilité de lancer une initiative crypto pour relancer un secteur marqué par une année difficile et plusieurs incidents de sécurité.

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