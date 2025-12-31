Le CC de Canton Network s'envole de 60 % en 7 jours — Que se passe-t-il ?

Sur 7, 14 et 30 jours, le CC de Canton Network se positionne comme la meilleure performance du top 100 des cryptomonnaies. Lumière sur cette hausse remarquable.

Le CC de Canton Network a le vent en poupe

Au cours des dernières 24 heures, le CC de Canton Network affiche une hausse de 13,7 %, portant son prix à 0,145 l’unité :

Cours du CC de Canton Network en données quotidiennes depuis son lancement

Si l’actif reste encore en recul de 9,4 % depuis son plus haut historique (ATH) du 10 novembre dernier, jour de son lancement, il s’inscrit malgré tout en hausse de près de 60 % en 7 jours, plus de 102 % sur les 14 derniers jours et 75 % en 30 jours. Sur chacune de ces fenêtres temporelles, il s’agit ainsi de la cryptomonnaie la plus performante du top 100.

Pour comprendre cette hausse, il convient d’aborder ce mouvement à travers plusieurs prismes. Tout d’abord, rappelons l’engouement actuel autour de la tokenisation d’actifs du monde réel. À ce titre, Canton Network occupe une place de choix, tant par son équipe fondatrice issue de la finance traditionnelle que par ses partenariats avec bon nombre d’acteurs du secteur.

Le 17 décembre dernier, DTCC a, par exemple, annoncé sa volonté de tokeniser des obligations américaines sur Canton Network d’ici le premier semestre 2026.

Depuis quelques jours, il est également question du Nasdaq, qui rejoindrait les rangs des Super Validators du réseau, mais rien n'a encore été confirmé officiellement. Quoi qu'il en soit, le géant boursier fait déjà partie des partenaires de Canton Network.

👉 Pour aller plus loin ― Tout savoir sur la tokenisation d'actifs

Au-delà d'annonces précises, une certaine euphorie peut également être soulignée. Alors que le CC apparaît dans les meilleures performances du moment, de plus en plus d'investisseurs souhaitent prendre le train en marche pour profiter de la hausse, et, sur ce point, une certaine prudence reste de mise.

En tous cas, le CC est aujourd’hui capitalisé à 5,32 milliards de dollars, ce qui en fait la 33e plus grande valorisation au classement de CoinGecko, moins de 2 mois après son lancement.

