Top des levées de fonds crypto en novembre 2025 - Les prediction markets ont la cote

Chaque mois, de nombreuses entreprises, naissantes ou déjà bien établies de l'écosystème crypto, parviennent à attirer l'intérêt des investisseurs et à obtenir des financements. Le mois de novembre 2025 n'a pas dérogé à la règle, puisque plus de 3,35 milliards de dollars ont été levés par des entreprises à fort potentiel, dont près de 2,49 milliards ont été récoltés par seulement 5 d'entre elles.

Les 5 levées de fonds majeures du mois de novembre

Chaque mois, de nombreux tours de tables, également appelés fundraising rounds, sont organisés et menés afin que des entreprises crypto lèvent de l'argent et puissent se développer.

En novembre 2025, les entreprises du secteur ayant organisé des tours de tables ont réussi à lever plus de 3,35 milliards de dollars, dont près de 2,49 milliards par seulement 5 d'entre elles.

Des sommes particulièrement conséquentes qui démontrent l'intérêt des institutionnels pour un secteur crypto en pleine croissance :

Tableau représentant les plus importantes levées de fonds du mois de novembre

5 - Monad (MON)

Opération : Levée de fonds communautaire (ICO) ;

Levée de fonds communautaire (ICO) ; Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : mainnet lancé le 24 novembre ;

mainnet lancé le 24 novembre ; Montant levé : 187,5 millions de dollars.

Monad est une blockchain de layer 1 en Proof of Stake (PoS) développée depuis 2022 par Monad Labs. Le but principal de la blockchain Monad est de dépasser les limites de scalabilité d'Ethereum tout en profitant de son environnement grâce à la machine virtuelle d'Ethereum (EVM).

La levée de fonds effectuée par Monad s'inscrit dans un contexte particulier : il s'agit d'une initial coin offering (ICO), laquelle pourrait être appelée une levée de fonds communautaire dans la langue de Molière.

Ce lancement n'est pas anodin puisqu'il est la 1re ICO effectuée via la plateforme d'échange Coinbase. En effet, Coinbase a acquis Echo en octobre, une plateforme dédiée aux levées de fonds communautaire, pour la coquette somme de 375 millions de dollars.

Pour sa part, Monad a récolté 187,5 millions de dollars lors de son ICO. Selon les données de DropsTab, les investisseurs de ce tour de table affichent actuellement un retour sur investissement (ROI) de 1,17x leur mise.

Malgré ce ROI positif, le prix du token MON a chuté de 27 % au cours des 7 derniers jours.

Pour rappel, Monad avait déjà par le passé effectué plusieurs levées de fonds, récoltant 244 millions de dollars lors des tours de tables de seed et de financement. Les modalités du tour de table stratégique n'ont cependant pas été divulguées :

Modalités des différents tours de table de Monad

Au total, Monad a donc levé au minimum 431,5 millions de dollars. Une somme particulièrement conséquente pour une blockchain dont les preuves restent à faire.

4 - ht.digital

Opération : Acquisition ;

Acquisition ; Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : 2023 ;

2023 ; Montant levé : 262 millions de dollars.

ht.digital se présente comme un acteur spécialisé dans l'audit, la vérification on-chain, la comptabilité et l'assurance d'actifs numériques. En clair, une infrastructure de transparence et de conformité pour les institutions, les exchanges, et les acteurs qui gèrent des cryptos.

📽️ Les services fiscaux s'organisent pour surveiller les investisseurs crypto

Selon les informations publiques, ht.digital a récemment conclu un accord avec Bridgepoint, fonds de private equity britannque, qui va acquérir une participation majoritaire dans l'entreprise. Cette opération s'élève à 262 millions de dollars.

3 - Ripple (XRP)

Opération : Tour de table stratégique ;

Tour de table stratégique ; Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : 2012 ;

2012 ; Montant levé : 500 millions de dollars.

Le 5 novembre, Ripple a annoncé avoir levé 500 millions de dollars. Cette levée de fonds d'un tour de table stratégique a vu la participation de Pantera Capital, Brevan Howard, Galaxy, Citadel Securities, Marshall Wace, et a été mené par Fortress Investment Group.

L'opération porte la valorisation de l'entreprise à environ 40 milliards de dollars. L'objectif déclaré de cette injection de capitaux est double. D'une part, elle permet à Ripple de consolider sa position dans le monde institutionnel, notamment en étendant ses offres au-delà des simples paiements transfrontaliers : garde d'actifs, expansion dans le secteur des stablecoins (notamment avec le RLUSD), etc.

🧑‍🏫 Tout savoir sur le stablecoin développé par Ripple, le RLUSD

D'autre part, ce nouveau financement sert à soutenir l'accélération de la croissance et les acquisitions stratégiques. Pour rappel, Ripple a acquis pas moins de 6 sociétés au cours des 2 dernières années, dont deux pour des montants supérieurs à 1 milliard de dollars.

Au cours des 30 derniers jours, le prix du token XRP a chuté d'environ 4,5 %.

2 - Tharimmune

Opération : Tour de table après introduction en bourse (post-IPO) ;

Tour de table après introduction en bourse (post-IPO) ; Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : 2016 ;

2016 ; Montant levé : 540 millions de dollars.

Tharimmune, jusqu'à récemment connue comme une société biotech, vient de réaliser un virage spectaculaire en direction du secteur crypto. Le 3 novembre, l'entreprise a officialisé un placement privé de 540 millions de dollars mené par DRW et Liberty City Ventures.

Parmi les investisseurs figuraient des noms « crypto natifs » mais également des structures davantage axées sur la finance traditionnelle. Nous pouvons notamment citer ARK Invest, Polychain Capital, Kraken Ventures.

L'objectif de cette levée de fonds n'est ni un produit biotech, ni un simple développement interne. En effet, Tharimmune a annoncé vouloir utiliser les fonds pour devenir la 1re crypto treasury axée sur le token de la blockchain Canton Coin, le CC. L'entreprise entend même devenir validateur de la blockchain pour participer à la sécurité du réseau et générer des rendements en tokens CC.

🔬 Tout savoir sur la science décentralisée (DeSci)

Canton Coin est une blockchain axée sur la finance traditionnelle et les institutions. Elle compte parmi ses investisseurs des noms tels que Goldman Sachs, Paxos, BNP Paribas, YZi Labs (ex Binance Labs), Circle, et bien d'autres.

Au cours des 14 derniers jours, le prix du CC a chuté de plus de 20 %.

1 - Kalshi

Opération : Tour de table de financement ;

Tour de table de financement ; Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : 2018 ;

2018 ; Montant levé : 1 milliard de dollars.

Kalshi poursuit son ambition de s'imposer comme la place de référence pour les prediction markets aux États-Unis. La plateforme, déjà supervisée par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), vient de lever 1 milliard de dollars lors d'un tour de table de financement.

Cette dernière levée porte la valorisation de Kalshi à environ 11 milliards de dollars, selon une source proche du dossier. Le tour de table a été mené par Sequoia Capital et a vu la participation de fonds tels que Andreessen Horowitz (a16z) et Paradigm.

Graphique représentant les parts de marché de différents prediction markets, avec Kalshi (en vert) et Polymarket (en bleu)

Selon les données de la plateforme d'analyse Artemis, Kalshi représente plus de 50 % de parts de marché en termes d'intérêt ouvert (open interest) sur le secteur des prediction markets. Polymarket, bien que plus populaire dans la sphère crypto, affiche pour sa part moins de 40 %, à titre indicatif.

📈 Découvrez la chronique de Zan sur les prediction markets

Ainsi, ces 2 prediction markets s'adonnent à une lutte sans merci pour prendre (ou pour conserver, dans le cas de Kalshi) la place de leader. Le mois dernier, Polymarket levait 2 milliards de dollars.

Source : DropsTab

