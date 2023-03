16,5 millions de dollars en 24h : les Ordinals Bitcoin de Yuga Labs s'arrachent

Un plébiscite. Annoncés il y a une semaine, les Ordinals Bitcoin, considérés comme les équivalents des tokens non fongibles (NFTs), ont semble-t-il trouvé leur public chez Yuga Labs. Les ventes ont atteint 16,5 millions de dollars en l’espace de 24h. On décrypte le phénomène.

Les Ordinals Bitcoin de Yuga Labs ont trouvé leur public

Yuga Labs avait viré de bord la semaine dernière. L’entreprise s’était initialement montrée plutôt méfiante face aux inscriptions Ordinals, qui permettent d’enregistrer des pseudo-NFTs sur la blockchain de Bitcoin (BTC). Mais le poids lourd du secteur avait changé d’avis, expliquant qu’elle sortirait une première collection il y a une semaine.

C’est maintenant chose faite, et les Ordinals de Yuga Labs, qui gère déjà les prestigieuses collections des Bored Apes et des Cryptopunks, se sont arrachés. Les ventes ont atteint 735,7 BTC, soit plus de 16,5 millions de dollars au cours actuel, en moins de 24h. Au total, 3 246 offres ont été faites, et 288 des participants repartiront avec un artéfact de la collection TwelveFold.

De 50 000 à 159 000 dollars

La pièce la moins onéreuse s’est échangée contre 50 000 dollars, et la plus chère s’est vendue contre près de 160 000 dollars. La vente a donc été un succès retentissant pour un premier test de la part de Yuga Labs. Nul doute donc que l’entreprise proposera d’autres collections d'Ordinals Bitcoin à l’avenir. On note cependant que la collection de TwelveFold n’a pas vocation à être intégrée à l’écosystème grandissant de Yuga Labs : elle fonctionnera en dehors des autres projets.

Yuga Labs avait reçu des critiques pour la manière dont elle a mené cette vente – y compris de la part du créateur du protocole Ordinals, Casey Rodarmor. L’entreprise a en effet utilisé un protocole plutôt daté pour conduire les enchères. Les intéressés devaient en effet envoyer leurs BTC à Yuga Labs avant d’être remboursés si leur enchère n’était pas acceptée. Un procédé peu fiable, qui a suscité les questionnements de la communauté.

Reste que cette première percée de Yuga Labs dans le secteur des Ordinals Bitcoin est un succès marqué, et pourrait bien augurer le début d’une nouvelle ère… Malgré les débats qui entourent encore actuellement le protocole.

