Yuga Labs (Bored Apes, CryptoPunks) se lance dans les NFTs sur Bitcoin (BTC)

Un séisme en puissance ? L’entreprise Yuga Labs, qui gère des collections de tokens non fongibles (NFTs) majeures comme les Bored Apes ou les CryptoPunks, a décidé de se lancer dans les NFTs Bitcoin. On se penche sur ce qui pourrait représenter une petite révolution.

Yuga Labs lance une collection de NFTs sur Bitcoin

C’est un des sujets les plus discutés en ce moment : les NFTs sur Bitcoin ont-ils réellement un intérêt, et un vaste écosystème pourrait-il éclore ? La réponse est oui pour Yuga Labs, un des plus gros acteurs du marché des NFTs, qui a annoncé hier une première expérimentation avec Bitcoin.

Baptisée « Twelvefold », la collection comprendra 300 pièces d’art génératif, c’est-à-dire des créations produites par algorithme. Chacune d’entre elles sera inscrite sous forme de NFT dans un satoshi. La collection Twelvefold repose sur le protocole Ordinals, relativement récent, qui a ouvert la porte aux NFTs sur Bitcoin. Elle se propose d’« explorer la relation entre le temps, les mathématiques et la variabilité », selon Yuga Labs.

Les œuvres sont présentées sur un quadrillage de 12X12, une allégorie représentant la cartographie des données présentes sur la blockchain Bitcoin. Fait notable, Yuga Labs s’éloigne pour cette collection de dessins « à la main » pour privilégier des rendus 3D inhabituels pour l’entreprise. Un choix assumé pour Greg Solano, le cofondateur de l’entreprise :

« Tous ces choix s’éloignent de ce qui est attendu de Yuga. Mais vous savez, on se fout de ce qui est attendu. »

👉 Ne manquez pas notre guide – NFT : nos explications pour tout comprendre en quelques minutes

Découvrez eToro

Un revirement pour Yuga Labs, et une révolution à venir ?

Il est difficile de surestimer l’arrivée d’un acteur de cette ampleur dans le monde des NFTs Bitcoin : surtout qu’il s’agit d’un virage à 180° pour l’entreprise. Pour rappel, ce même Greg Solana déclarait il y a seulement deux semaines qu’un Bored Ape envoyé sur Bitcoin n’était en rien valide.

Yuga Labs considère désormais que le protocole Ordinals, et les NFTs Bitcoin au sens large, représentent l’avenir :

« Nous nous attendons à ce que cette technologie et l’écosystème l’entourant évoluent, et deviennent plus sophistiqués avec le temps. Mais nous ne nous attendons pas à ce qu’ils évoluent de la même manière que les autres écosystèmes de NFTs. »

Cette arrivée de Yuga Labs est en tout cas un signe de confiance particulièrement notable, face à une communauté crypto qui a été particulièrement divisée au sujet des NFTs Bitcoin. Cela suffira-t-il à donner une impulsion, et réellement faire décoller le secteur ? Les mois à venir nous le dirons.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

🎁 Offre de lancement Cryptoast Research 1ère Newsletter Offerte avec le code TOASTNL

Source : Yuga Labs, communiqué

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.