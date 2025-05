Avec 16 jours consécutifs dans le vert, l’ETF Bitcoin de BlackRock signe un record en 2025

Ce matin, nous évoquions brièvement la performance des ETF Bitcoin américains, à l’occasion des prévisions de Changpeng Zhao sur le cours du BTC. Parmi ces différents fonds, certains surperforment leur catégorie, et c’est le cas de l’IBIT de BlackRock qui enregistre un afflux de capitaux nets positif depuis maintenant 16 jours, ce qui représente actuellement un record sur l’année en cours :

Balance des entrées et sorties sur l’ETF Bitcoin IBIT de BlackRock

Notons ici qu’il s’agit bien d’un nombre de jours d’ouverture des marchés, et non d’un nombre de jours calendaires. Ainsi, la période étudiée va du 14 avril au 6 mai. Durant ce laps de temps, le prix du BTC a bénéficié d’une hausse de 11,82 %, tandis que l’IBIT a vu sa quantité nette d’actifs sous gestion grimper de 21,42 %, passant de 48,58 milliards de dollars à 58,99 milliards de dollars.

Cela traduit donc un afflux net de bitcoins positif sur cet ETF. D’ailleurs, cette tendance s’observe sur le tableau de bord Dune de l’utilisateur hildobby, puisque l’IBIT aurait réalisé une hausse de près de 5,6 % avec 31 269 nouveaux bitcoins sur la période étudiée, réunissant désormais 591 045 BTC :

Avoirs en BTC de l’ETF IBIT

Notons cependant que si l’on confronte différentes sources de données, nous pouvons trouver des résultats différents, étant donné que pour le même ETF, sur la même période, Bitcoin Treasuries indique que l’IBIT est passé de 575 810 BTC à 620 252, soit une hausse de 7,7 % et un ajout de 44 442 unités.

Malgré une différence tout de même notable, ces sources pointent toutefois dans la même direction, soulignant effectivement l’intérêt des investisseurs institutionnels pour l’ETF Bitcoin de BlackRock.

D’après le classement de TradingView, l’IBIT serait d’ailleurs le 37e ETF avec la plus grande quantité d’actifs sous gestion au monde, dont le 14e de BlackRock à travers sa marque iShares. D’ailleurs, cette performance est d’autant plus marquante lorsque l’on sait que ledit ETF a seulement été lancé en janvier 2024.

Lors de l’écriture de ces lignes, le BTC affiche un prix de 96 765 dollars, en hausse de 3,12 % sur les dernières 24 heures.

