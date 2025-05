1 dollar sur 100 serait un stablecoin — Analyse de cette statistique étonnante

Nous le savons, les stablecoins se développent grandement, notamment favorisés par la perspective du fameux GENIUS Act, en cours de discussions au Sénat américain. Ainsi, les stablecoins adossés au dollar représentent aujourd’hui une capitalisation d’environ 243,23 milliards de dollars, selon les données de CoinGecko.

Dans ce contexte, le compte X de Milk Road a fait remarquer que cela représenterait environ 1,1 % de l’ensemble de la masse monétaire du dollar américain, estimée en mars dernier à 21 762,5 milliards de dollars pour M2 (nous revenons plus loin sur cette notion). En d’autres termes, sur 100 dollars, un peu plus de 1 serait un stablecoin :

