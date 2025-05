Les États-Unis s’apprêtent à encadrer les stablecoins – voici ce qui va changer

Les stablecoins représentent une part significative, et indispensable, de l’activité sur les blockchains de smart contrats comme Ethereum (ETH) ou Solana (SOL).

Initialement conçus pour permettre aux investisseurs de sécuriser leurs gains sans quitter l’écosystème des cryptomonnaies, les stablecoins sont des cryptomonnaies émises par des entités régulées. Ils occupent aujourd’hui une place centrale dans la finance décentralisée (DeFi).

💶 Retrouvez notre dossier sur la réglementation des stablecoins au sein de l'Union européenne

Depuis peu, les régulateurs étatsuniens souhaitent aller plus loin en élaborant une législation spécifique aux stablecoins, distincte de celle encadrant les autres cryptomonnaies. L’an dernier, les sénatrices Cynthia Lummis et Kirsten Gillibrand ont présenté un projet de loi sur les stablecoins adossés au dollar, connu sous le nom de « GENIUS Act ».

D'abord bloquée par le parti démocrate, la proposition a finalement franchi l’obstacle procédural grâce à un vote favorable de 66 voix contre 32. Elle entre désormais en débat au Sénat, en vue d’une adoption finale dans les jours ou semaines à venir.

