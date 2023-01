Yves Saint Laurent, un metaverse et des NFT déployés prochainement ?

La maison de couture Yves Saint Laurent développe-t-elle des produits pour les adeptes du Web3 ? À en croire le dépôt de marque qu'elle a effectué, l'entreprise française serait intéressée par les tokens non fongibles (NFT) et les metaverses. On fait le point sur ses ambitions.