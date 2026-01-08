Le Wyoming devient le premier État à lancer son stablecoin sur Solana

Après avoir dévoilé son stablecoin FRNT l'été dernier, l'État du Wyoming déploie ce dernier sur la blockchain Solana (SOL). Retour sur cette grande première.

Le Wyoming déploie son stablecoin FRNT sur Solana

Au mois d’août dernier, l’État du Wyoming a dévoilé le Frontière Stable Token (FRNT), le premier stablecoin émis par un gouvernement sur une blockchain publique. En l’occurrence, il était question de lancer le FRNT sur 7 réseaux, à savoir :

Ethereum (ETH) ;

; Solana (SOL) ;

Arbitrum (ARB) ;

Avalanche (AVAX) ;

Base ;

Optimism (OP) ;

et Polygon (POL).

Dans les faits, le stablecoin a bel et bien été déployé sur les blockchains compatibles à l’Ethereum Virtual Machine (EVM) dès le départ, même si l’activité sur lesdits réseaux n’a pour l’heure pas été particulièrement remarquable.

À présent, le Wyoming a également déployé son stablecoin FRNT sur la blockchain Solana :

Tweet de Solana annonçant l'arrivée du FRNT

En parallèle, le FRNT débarque également sur l'exchange de cryptomonnaies Kraken.

Notons que ces dernières nouveautés interviennent seulement maintenant, alors que dans le communiqué du mois d’août, ledit déploiement devait se faire « dans les jours à venir ».

Quoi qu’il en soit, il sera intéressant de suivre le développement de ce nouveau stablecoin, pour lequel la Wyoming Stable Token Commission promet un développement plus large pour 2026.

