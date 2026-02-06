-27% pour WLFI, -22% pour TRUMP... Les cryptomonnaies liées à Donald Trump dégringolent

Les cryptomonnaies chutent, et celles liées à Donald Trump figurent parmi les plus grandes dégringolades. Comment expliquer ce revirement pour le TRUMP et le WLFI ?

Les cryptomonnaies liées à Donald Trump chutent fortement

Alors que les cryptomonnaies liées au président des États-Unis avaient suscité un fort enthousiasme en 2025, elles ne sont plus en odeur de sainteté. La monnaie associée à World Liberty Financial, le WLFI, affiche ainsi une chute de 27 % sur la semaine :

Le cours du WLFI dégringole depuis le début du mois de février

💡 Notre fiche sur World Liberty Financial (WLFI), le projet crypto du clan Trump

L’Official Trump (TRUMP), l’autre token associé au président des États-Unis, connaît une chute similaire sur la semaine. Au cours des 7 derniers jours, il a ainsi perdu 22 %.

De manière intéressante, le MELANIA de la Première dame ne chute que de 7,3% sur les 7 derniers jours… Mais il faut rappeler que le token est déjà à bout de souffle, ayant perdu 91,8% depuis son record absolu.

Pour comparaison, le cours du Bitcoin ne chute « que » de 16% sur la semaine. On note cependant que l’ETH d’Ethereum subit une chute encore plus forte, avec -27%.

Comment expliquer ces chutes ?

Plusieurs raisons expliquent les piètres performances du WLFI et du TRUMP. La chute générale des cours est bien sûr le plus grand facteur, avec un marché des cryptomonnaies qui ne parvient pas à enrayer sa glissade ces derniers jours.

Pour le WLFI, le facteur précipitant semble avoir été l’enquête ouverte sur World Liberty Financial. L’entreprise est accusée de conflit d’intérêts, suite à un accord à 500 millions de dollars conclu avec les Émirats arabes unis.

👉 Pour en apprendre plus – Enquête ouverte sur World Liberty Financial et un conflit d’intérêts massif avec les Émirats arabes unis

Plus largement, le président des États-Unis est en difficulté ces derniers jours. Impliqué dans les dossiers Epstein, il fait également face à des manifestations massives à Minneapolis suite aux exactions de l’ICE. Cette chute des cryptomonnaies qui lui sont associées semble donc logique dans un contexte particulièrement tendu pour Donald Trump.

Source : Trading View

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.