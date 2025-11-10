Le WLFI s’envole de 32 % en une heure — Que se passe-t-il sur la crypto de la famille Trump ?

Tôt ce matin, le WLFI de World Liberty Financial s'est envolé de plus de 30 % subitement. Tentons de comprendre ce qu'il s'est passé pour justifier une telle hausse.

Le WLFI explose subitement à la hausse

Au cours des dernières 24 heures, le prix du WLFI de World Liberty Financial progresse de 30 %, affichant près de 0,16 dollar lors de l’écriture de ces lignes.

Concrètement, cette envolée s’est produite tôt ce matin, avec une impressionnante bougie verte montrant une hausse allant jusqu’à 32 % en une heure avant de retracer quelque peu :

Cours du WLFI en données horaires

Pourtant, il n’y a actuellement aucune nouvelle du côté de World Liberty Financial justifiant une telle hausse. En revanche, les données on-chain montrent d’importantes liquidations au cours des dernières heures, proportionnellement à l’activité habituelle sur les perpétuels liés au token.

Plus particulièrement, pour 3,25 millions de dollars de positions short liquidées, 70 % de ces volumes ont été réalisés sur Hyperliquid (HYPE) :

Liquidations des dernières heures sur le WLFI

Si les montants en jeu paraissent faibles, il faut néanmoins les mettre en perspective avec la liquidité du token. En l’occurrence, les données de profondeur de marché montrent qu’actuellement, moins de 111 000 dollars de positions acheteuses sont nécessaires sur Hyperliquid pour provoquer une hausse de 2 % :

Profondeur de marché sur les perpétuels de WLFI

Néanmoins, bien que ces chiffres nous éclairent sur la cause du mouvement haussier, cela n’explique toutefois pas la raison de ces liquidations soudaines. Erreur d’un trader trop gourmand ? Chasse aux vendeurs à découvert ou action d’initié ? Cela reste encore à éclaircir pour le moment.

Dernièrement, des rumeurs ont commencé à se faire entendre, selon lesquelles Changpeng Zhao (CZ), le fondateur de Binance, pourrait intégrer l’équipe de World Liberty Financial. Cependant, l’intéressé a démenti cela dans une interview accordée à Fox News.

Si CZ admet avoir rencontré Eric Trump à Abu Dhabi lors d’une conférence, il nie catégoriquement de quelconques partenariats :

Je pense que ce sont des informations totalement fausses. Je n’ai aucune relation d’affaires avec aucun des fils du président Trump.

Du côté de World Liberty Financial, le projet de finance décentralisée (DeFi) de la famille Trump doit encore concrétiser les nombreuses promesses faites au cours des derniers mois, mais soulignons tout de même que son USD1 se positionne comme le 6e plus grand stablecoin du marché, à raison d’une capitalisation de 2,85 milliards de dollars.

Ceci dit, ce chiffre peut être relativisé, puisque 1,65 milliard de dollars de cette capitalisation est détenue sur le Hot Wallet numéro 20 de Binance.

Sources : TradingView, Coinglass, CoinGecko, Fox News

