Wirex renforce sa collaboration avec Visa pour accroître ses services de cryptomonnaies

Après le déploiement en 2015 de sa carte de paiement axée sur les cryptomonnaies, l'entreprise anglaise Wirex vient de conclure un nouveau partenariat avec Visa. Cet accord permettra à la firme d'accroitre son influence dans le monde, ainsi que de proposer de nouveaux services à ses clients.

La firme Wirex vise le marché mondial

La firme Wirex, spécialisée dans les paiements en cryptomonnaies par carte bancaire, vient de signer un accord stratégique avec le mastodonte international Visa. Ce partenariat renforcera sa présence dans les zones géographiques à fortes croissances, notamment en Asie Pacifique.

Le principal avantage de ce partenariat est le renforcement et l'augmentation des services liés aux cryptomonnaies. En outre, Wirex sera capable de proposer de nouveaux services innovants pour étendre l'usage des cryptomonnaies au quotidien à l'échelle mondiale.

D'après Svyatoslav Garal, directeur général en charge de la région « Asie Pacifique » chez Wirex, cet accord avec Visa améliorera la fluidité des échanges entre les monnaies fiduciaires et les cryptomonnaies, le tout de manière sécurisée :

« C'est formidable de renforcer notre partenariat avec Visa, qui a joué un rôle important en nous permettant de combler le fossé entre les économies traditionnelles et numériques. L'engagement avéré de Visa en matière de sûreté, de sécurité et d'innovation nous aidera à poursuivre le développement d'une application et d'une carte de nouvelle génération. »

Les collaborations entre Wirex et Visa ne sont pas nouvelles : depuis sa création en 2015, la firme développe des cartes permettant de dépenser des cryptomonnaies dans les 80 millions de commerces pris en charge par le réseau Visa. Aujourd'hui, l'entreprise compte 5 millions de clients et prend en charge plus de 140 monnaies et cryptomonnaies différentes.

Des paiements en cryptomonnaies plus accessibles grâce à Visa ?

À l'heure actuelle, l'un des principaux enjeux du secteur est de réduire le « fossé » technique et social séparant les monnaies fiduciaires des cryptomonnaies. De ce fait, de nombreuses initiatives voient le jour pour combler cette faille économique.

Sans surprise, les entreprises au premier plan pour réduire cet écart sont les exchanges : les plateformes d'échange de cryptomonnaies telles que Binance, Crypto.com et Coinbase ont chacune créé leur carte bancaire dédiée à la dépense de cryptomonnaies par le biais de partenariats avec Visa. Ainsi, leurs clients ont la possibilité d'utiliser leurs actifs à l'international en contournant le système bancaire traditionnel.

Les exchanges étant les interfaces proposant le commerce et le stockage de cryptomonnaies, ces derniers proposent finalement des services similaires à ce que nous pouvons retrouver dans certaines banques : le client utilise la même interface pour gérer son argent que pour le dépenser, fluidifiant ainsi l'usage des cryptomonnaies de manière simple et rapide.

Cependant, pour toucher l'ensemble de la population mondiale, le secteur des cryptomonnaies a besoin d'être soutenu par des acteurs de la finance traditionnelle. Visa, la première société de paiement au monde, est l'une des firmes les plus engagées en faveur du développement des cryptomonnaies.

Encore récemment, la société d'origine californienne a annoncé, lors de la conférence StarkWare 2023, qu'un de ses axes de développement concerne les échanges entre les cryptomonnaies et les stablecoins. Reste à savoir si les banques traditionnelles s'ouvriront aux cryptomonnaies de manière généralisée.

👉 Pour en savoir plus sur l'intérêt que porte Visa sur les stablecoins

