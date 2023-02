Visa va se concentrer sur les échanges entre stablecoins et monnaies fiat

Une étape d’ampleur pour le géant des paiements. Visa a confirmé qu’un de ses axes de développements serait consacré aux stablecoins, lors de la conférence StarkWare 2023. Que penser de cette initiative ?

Visa affirme son intérêt pour les stablecoins

Visa a montré son intérêt pour le secteur du Web3 ces dernières années, et cette annonce ne fait que confirmer que le géant des paiements surveille de près ce qui a trait à la blockchain et aux cryptomonnaies. Lors de la conférence StarkWare 2023 à Tel-Aviv, le responsable des cryptomonnaies de l’entreprise, Cuy Sheffield, a ainsi esquissé plus précisément les plans de Visa pour les prochaines années.

Il a notamment expliqué que la société était déjà en train de tester des moyens de régler des paiements en USDC sur Ethereum, notamment pour les transferts de sommes importantes. Selon lui, l’intégration de ponts entre les stablecoins et les monnaies fiduciaires sera une des priorités de Visa :

« Cela a été un des domaines où nous souhaitons avoir des réflexes. De la même manière qu’on peut convertir des dollars en euros lors d’une transaction internationale, nous devrions pouvoir convertir des dollars tokenisés en dollars traditionnels. »

S’écarter du système SWIFT pour les réglements en stablecoins

Un autre but est de s’écarter du système interbancaire SWIFT, qui sous-tend les opérations de Visa. Selon Cuy Sheffield, les stablecoins présentent une rigidité moins importante, et permettent donc de créer des systèmes plus souples :

« Nous existons sur Swift, nous ne pouvons donc pas transférer de l’argent aussi fréquemment que nous le souhaitons, car il existe un certain nombre de limitations sur ces réseaux. Nous avons donc commencé à expérimenter. […] Nous avons testé comment accepter des réglements [avec des stablecoins]. »

Cuy Sheffield a confirmé que Visa considérait que la blockchain – et les stablecoins – représentaient « des opportunités énormes ». Ces derniers mois, l’entreprise semble en tout cas concentrer une partie de ses efforts à ce secteur. En décembre dernier, on apprenait par exemple que Visa développait un système de paiements automatiques sur Ethereum.

Visa n’est d’ailleurs pas seule à se tourner vers ce domaine. Il y a quelques jours, des informations ont fuité sur l’agence de notation Moody’s, qui plancherait actuellement sur un système de notation des stablecoins. Et plusieurs banques ont commencé à développer leur stablecoin « maison », à l’instar de la National Australia Bank (NAB). Le secteur bancaire semble donc bel et bien intéressé par ce type de cryptomonnaies.

Source : StarkWare 2023

