Wirefraud : existait-il un groupe privé des cadres de FTX avant la chute de l'exchange ?

Nos confrères de l’Australian Financial Review (AFR) ont publié un article dans lequel ils expliquent que Sam Bankman-Fried (SBF) et plusieurs hauts cadres de FTX et d’Alameda Research auraient échangé sur un groupe Signal secret baptisé Wirefraud pour échanger des informations confidentielles.

Ce groupe aurait notamment réuni SBF, avec les cofondateurs de FTX Zixiao Wang et Nishad Singh, ainsi que Caroline Ellison, qui dirigeait Alameda Research. Les informations concernant cet hypothétique groupe restent toutefois assez évasives, à ceci prêt qu’il aurait été actif avant l’effondrement de l’exchange, pour discuter des opérations en cours.

Notons cependant la réaction de SBF à la nouvelle, dans un dernier tweet publié avant son arrestation. Sans pour autant nier fermement l’existence d’un tel groupe, il explique que si cette rumeur est vraie, « il ne faisait pas partie de ce cercle d’initiés ». Il indique aussi qu’il pense que tout cela est faux :

If this is true then I wasn't a member of that inner circle

(I'm quite sure it's just false; I have never heard of such a group)

— SBF (@SBF_FTX) December 12, 2022