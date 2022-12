Sam Bankman-Fried a été arrêté et devrait être extradé vers les États-Unis

Sam Bankman Fried, fondateur et ancien PDG de la plateforme FTX, a été arrêté et placé en détention par la police des Bahamas, suite à une demande des autorités américaines. Selon le procureur général des Bahamas, il est fort probable que les États-Unis réclament son extradition.

Sam Bankman-Fried bientôt extradé aux États-Unis ?

La saga FTX continue. Le fondateur de FTX Sam Bankman-Fried (SBF) a été arrêté et placé en détention par les autorités bahamiennes lundi dans la soirée. Comme le précise Damian Williams, procureur pour le district sud de New York, cette arrestation a eu lieu à la demande du gouvernement américain.

Le procureur général des Bahamas, Ryan Pinder, a indiqué que les autorités américaines allaient probablement demander l'extradition de SBF vers les États-Unis.

Les charges retenues contre Sam Bankman-Fried incluent la fraude électronique et en valeurs mobilières, la conspiration en vue de commettre une fraude électronique et en valeurs mobilières et le blanchiment d'argent.

Dans un communiqué, le Premier ministre des Bahamas, Philip Davis, précise :

« Les Bahamas et les États-Unis ont un intérêt commun à tenir pour responsables tous les individus associés à FTX qui ont pu trahir la confiance du public et enfreindre la loi. »

Le communiqué poursuit en ces termes :

« Alors que les États-Unis poursuivent des accusations criminelles contre Sam Bankman-Fried individuellement, les Bahamas poursuivront leurs propres enquêtes règlementaires et criminelles sur l'effondrement de FTX, avec la coopération continue de ses partenaires chargés de l'application de la loi et de la règlementation aux États-Unis et ailleurs. »

L'arrestation de l'ex-PDG de FTX survient la veille du jour où il devait témoigner devant la Commission des services financiers de la Chambre des représentants. Ses avocats ont cependant affirmé auprès de CNBC qu'il ne témoignerait pas.

👉 FTX : les réponses à toutes vos questions sur l'affaire qui secoue les cryptomonnaies

Source : Procureur du district sud de New York

