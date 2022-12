Stanford informe que les parents de Sam Bankman-Fried n’enseignent plus à l’université

Les conséquences des agissements de Sam Bankman-Fried (SBF) se répercutent maintenant sur ses parents, qui enseignaient jusque-là à la célèbre université de Stanford en Californie. En effet, l’université a dévoilé plus tôt dans la semaine que Joseph Bankman, le père de SBF, avait annulé le seul cours qu’il était supposé animer.

Le cours en question devait traiter de politique fiscale. L’ironie veut pourtant qu’au cœur de la crise, il ait été révélé qu’une maison aux Bahamas d’une valeur de 16,4 millions de dollars était enregistrée au nom des parents de SBF, alors qu’elle était utilisée par les employés de FTX.

De son côté, Barbara Fried, la mère de l’intéressé, n’est affectée à aucun cours pour le trimestre à venir. Elle a toutefois avancé que cela aurait été prévu depuis un moment et n’aurait « rien à voir avec quoi que ce soit d’autre qui se passe ». Par ailleurs, il n’est pas exclu qu’elle enseigne à nouveau à l’université à l’avenir.

Pour ce qui est de Sam Bankman-Fried lui-même, alors qu’il « n’était pas sûr » de pouvoir témoigner devant le Comité de la Chambre des États-Unis, celui-ci ira finalement bien à l’audition du 13 décembre. En revanche, SBF a une fois de plus apporté des réponses qui semblent en décalage avec la gravité de la situation, expliquant « n’avoir toujours pas accès à de nombreuses données » :

1) I still do not have access to much of my data -- professional or personal. So there is a limit to what I will be able to say, and I won't be as helpful as I'd like.

But as the committee still thinks it would be useful, I am willing to testify on the 13th. https://t.co/KR34BsNaG1

— SBF (@SBF_FTX) December 9, 2022