L’affaire FTX continue, et tandis que les clients demandent justice, Sam Bankman-Fried (SBF) a été invité à témoigner devant le Comité de la Chambre des États-Unis sur les services financiers par sa présidente Maxine Waters. Pour faire simple, cette entité est une division du Congrès américain, qui supervise notamment les activités de la Réserve Fédérale (FED), du Département du Trésor ou encore de la Securities and Exchange Commission (SEC).

C’est donc sur Twitter, vendredi dernier, que Maxine Waters a demandé la coopération de SBF pour une audition le 13 décembre prochain :

Notons toutefois que la pseudo-franchise dont il est question est toute relative, lorsque l’on sait toutes les vérités qui ont été révélées depuis l’explosion en vol de FTX.

Lorsque la présidente d’une haute autorité de l’état dont on est citoyen nous demande de témoigner, il est coutume d’accepter cette invitation. Toutefois, il semblerait que SBF ignore cet usage, et l’intéressé s’est ainsi permis une réponse évasive à Maxine Waters :

Rep. Waters, and the House Committee on Financial Services:

Once I have finished learning and reviewing what happened, I would feel like it was my duty to appear before the committee and explain.

I'm not sure that will happen by the 13th. But when it does, I will testify. https://t.co/c0P8yKlyQt

— SBF (@SBF_FTX) December 4, 2022