Selon des messages consultés par nos confrères du Wall Street Journal, il existerait une conversation Signal privée, qui rassemble les PDG des grandes plateformes d’échange de cryptomonnaies. Et celle-ci aurait été active lors de la chute de FTX, au début du mois dernier. La conversation, baptisée « Exchange coordination » aurait permis à Changpeng Zhao de lancer un avertissement à Sam Bankman-Fried le 10 novembre :

L’urgence de la demande de Changpeng Zhao montrerait que le PDG de Binance craignait réellement pour la stabilité financière de l’écosystème, qui repose en grande partie sur des stablecoins. Les transactions effectuées par Alameda Research auraient en effet fait craindre à Zhao, ainsi que vraisemblablement aux autres participants, un effondrement de l’USDT de Tether.

Parmi les autres membres de ce groupe signal secret, on trouverait justement le CTO de Tether, Paolo Ardoino, mais aussi Justin Sun (Tron) et Jesse Powell, le cofondateur de la plateforme d’échange Kraken. On rappellera qu’au moment où l’échange a eu lieu, l’USDT avait brièvement chuté, ce qui avait créé une vague de panique au sein de l’écosystème.

Jesse Powell a réagi à l’article, le qualifiant de « fake news ». Il affirme qu’une telle discussion n’existe pas, sans que l’on sache s’il se réfère au groupe, ou à la partie citée par le Wall Street Journal :

Fake news. Doubt this chat ever happened. I certainly wasn't in the room. Likely, someone trolling the MSM. The Tether story doesn't even make sense. The story here is that WSJ & NYT were easily duped in to writing a made up story about nothing.

