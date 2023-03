Une whale vend 500 NFT Moonbirds, le floor price de la collection perd 26 % dans la foulée

Hier, samedi 11 mars, une whale a vendu 500 tokens non fongibles (NFT) de la collection Moonbirds sur la place de marché Blur pour une perte de plus de 717 Ethers, soit plus d'un million de dollars au cours actuel. Le vendeur de ces Moonbirds a ainsi essuyé des pertes situées entre 9 et 33 %, avec plus de 200 NFT vendus avec une perte supérieure à 32 %.

Figure 1 - Activité de l'adresse Ethereum concernée sur la plateforme Blur

L'adresse concernée ne détient plus aucun NFT sur la plateforme Blur, et son wallet contient désormais moins de 2 dollars sous forme de tokens de la plateforme. Nous pouvons toutefois constater que cette même adresse a transféré 1 334 ETH vers un autre wallet, lequel détient également des NFT de haute valeur parmi les collections CloneX, Cool Cats ou encore Pudgy Penguins.

Figure 2 - Aperçu des NFT détenus sur le second wallet

Suite à cette vente, le floor price de la collection a chuté de plus de 26 % sur 24 heures, passant de plus de 6,37 à un peu plus de 4,3 ETH.

Bien que nous ignorions les motivations précises de la personne derrière cette vente soudaine et massive, le timing s'accorde avec un tweet de PROOF, l'équipe derrière la conception de la collection Moonbirds et des Moonbirds Oddities, qui a déclaré être exposée à la Silicon Valley Bank.

1/5: A statement from the PROOF team regarding SVB:

Many of you have seen the headlines this morning about the Silicon Valley Bank closure. The most important thing to us—in both good times and bad—is to communicate with our community proactively and transparently. 🧵:

— PROOF (🥃,🦉) (@proof_xyz) March 10, 2023