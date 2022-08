Moonbirds passe ses NFTs sous licence Creative Commons et cela ne fait pas l'unanimité

Les tokens non fongibles (NFTs) de la collection Moonbirds sont désormais sous licence Creative Commons, parfois également appelée CC0, selon une décision de l'équipe en charge du projet. Cela concerne également Oddities, une collection sous l'égide des mêmes créateurs, mais au succès plus limité.

L'annonce a été faite par Kevin Rose, co-fondateur du projet, via un thread sur Twitter :

1/GM.

Today, we’re announcing that @moonbirds and @oddities_xyz are moving to the CC0 public license.

We believe this move honors and respects the values of the internet and web3 and starts a new and important phase of the project. 🧵...

— KΞVIN R◎SE (🪹,🦉) (@kevinrose) August 4, 2022