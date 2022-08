Coca-Cola lance une collection de NFTs partageables sur Polygon (MATIC)

La collection a été l’occasion du « Jour de l’amitié », une fête célébrée aux États-Unis. Cela fait un an que Coca-Cola s’est lancé dans le metaverse et les NFTs, il s’agit donc d’une date anniversaire. Les tokens collectionnables sont inspirés des bulles d’une bouteille de coca :

Experience the real magic of friendship!@cocacola just launched first-of-a-kind, generative, and shareable collectibles #onPolygon to celebrate International Friendship Day.

Details👇

— Polygon Studios (@polygonstudios) August 7, 2022