Week-end difficile pour Solana (SOL) : la blockchain subit 2 redémarrages après de forts ralentissements

La blockchain Solana (SOL), coutumière des pannes sur son réseau, termine un dur week-end. Le samedi 25 février au matin, l'activité de la blockchain s'est retrouvée extrêmement réduite, passant d'environ 5 000 transactions par seconde (TPS) en moyenne à seulement une vingtaine.

Après de longues heures d'investigation, les développeurs ont fini par mettre le doigt sur la source du problème, à savoir le passage à la mise à jour 1.14, laquelle avait pourtant subie environ 6 mois d'observations sur le testnet. Par conséquent, les validateurs du réseau ont dû se coordonner afin de faire revenir le réseau à la version précédente en suivant des instructions communes.

Le premier redémarrage s'est toutefois soldé par un échec, les validateurs s'étant rendu compte qu'ils n'avaient pas choisi le bon point de redémarrage, retardant d'autant plus l'échéance finale. Le deuxième effort commun des validateurs a été fructueux, le passage à une ancienne version du réseau ayant finalement réglé le problème observé.

L'incident a finalement été classé comme résolu vers 3 heures du matin le 26 février et le traitement des transactions a pu reprendre de façon normale. Cet incident n'est pas sans rappeler le mois d'octobre dernier, puisque les validateurs avaient déjà dû ramener la blockchain à un état antérieur suite à un dysfonctionnement dans la production de blocs.

Selon Stakezwiz, l'un des validateurs de la blockchain Solana, un « gros » bloc serait responsable des hausses de ping observées au début de la panne du réseau. Ce dernier aurait congestionné Turbine, le protocole de distribution des blocs inhérent à Solana chargé de la bonne organisation de ces derniers.

Ce problème aurait provoqué le lancement du module de sécurité failsafe de Solana, qui permet à la blockchain de continuer à valider les blocs des votants - et qui ne prend plus en compte ceux des utilisateurs - afin de résoudre les problèmes provenant des blocs de manière automatisée. Toutefois, dans le cas présent, cela n'a pas suffi, d'où le redémarrage coordonné des validateurs.

Les réactions ont été divisées au sein de la communauté, certains se demandant si Solana arrivera à se passer de ces pannes un jour ou l'autre, d'autres vantant les mérites de la décentralisation de la blockchain.

Solana network issues demonstrate how genuinely decentralized the network is. Validators were stuck debating what version to run. Meanwhile, user transactions are not being processed It is both a testament to the decentralization in Solana, and also the costs of decentralization!

— Chorus One (@ChorusOne) February 25, 2023