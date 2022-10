La blockchain Solana (SOL) a passé une nuit difficile, cette dernière ayant arrêté de traiter les transactions pendant plus de 6 heures.

Considérée comme une « Ethereum Killer », la blockchain Solana repose sur un consensus de Proof of History (PoH), ce qui, selon ses créateurs, lui permettrait d'optimiser ses performances afin de maximiser sa scalabilité. Vous pouvez découvrir plus en détail Solana et ce qui la rend unique sur notre présentation dédiée à cette blockchain.

The Solana network is experiencing an outage and not processing transactions. Developers across the ecosystem are working on diagnosing the issue and to restart the network. More information will be provided as it becomes available.

