Les boutiques physiques Solana Space ferment leurs portes après sept mois d’activité

Le 28 juillet dernier, Solana Space, une boutique mettant à l’honneur l’écosystème Solana, avait ouvert ses portes à New York. Depuis, un second point de vente physique avait, lui aussi, vu le jour à Miami. Toutefois, après seulement sept mois d’activité, le concept de Solana Space met désormais la clé sous la porte :

The following is a note from our founder, @vibhu.

Dear @solanaspaces community,

We’ve made the difficult decision to sunset our stores in NYC and Miami by the end of February, and to pivot our Solana onboarding efforts into digital products like DRiP, our free NFT product with… https://t.co/kjNu9Ay4Gk

— Solana Spaces (@solanaspaces) February 21, 2023