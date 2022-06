Vueling accepte les cryptomonnaies comme moyen de paiement

La compagnie aérienne low cost, Vueling, va accepter les cryptomonnaies comme nouveau moyen de paiement pour l'achat de ses billets d'avion.

Dans cette démarche, la société espagnole s'associe à BitPay qui est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux dans le service de paiement en Bitcoin (BTC) et en cryptomonnaies.

Dans le cadre de ce partenariat, Jesús Monzó, directeur stratégique chez Vueling, déclare :

« Avec cet accord, Vueling réaffirme une fois de plus sa position de compagnie aérienne numérique. Nous sommes très heureux d'avoir trouvé en BitPay le meilleur partenaire pour offrir à nos clients la possibilité d'effectuer des transactions avec des crypto-monnaies avec la plus grande sécurité et fiabilité. »

Aussi, Vueling utilisera la technologie de l'Universal Air Travel Plan (UATP) - qui est un système de paiement pour le secteur aérien - pour l'intégration de ce service.

D'ailleurs, ce dernier sera mis en place par la compagnie au début de l'année 2023, sur son site internet, pour les particuliers uniquement.

Le choix du paiement pourra se faire parmi 13 cryptomonnaies, dont notamment : le Bitcoin (BTC), le Bitcoin Cash (BCH), le Dogecoin (DOGE), l'Ether (ETH), le Litecoin (LTC), le Shiba Inu (SHIB), et le Wrapped Bitcoin (WBTC). Rachel Morowitz, SVP Partner Processing, à l'UATP a ajouté :

« Offrir les cryptomonnaies comme forme de paiement au public acheteur est une nécessité dans cette ère numérique des paiements. L'UATP et BitPay se sont associés pour apporter cette option à l'industrie du transport aérien. De plus, ce service répond à la demande croissante des clients de Vueling de payer avec des cryptomonnaies. »

Ainsi, la compagnie Vueling fait le choix de l'initiative et prend les devants pour innover dans ses services de paiement.

L'adoption des cryptomonnaies, comme moyen de paiement, s'accentue

Dans cette démarche, la compagnie aérienne Emirates prévoit également d'accepter le Bitcoin comme nouveau moyen de paiement. De plus, l'entreprise envisage de se tourner vers le Web 3, notamment pour ce qui est des tokens non fongibles (NFTs) et du métaverse.

Depuis quelque temps, l'acceptation des cryptomonnaies s'est accentuée auprès des marques de luxe et de façon plus large, des commerçants.

En effet, une étude, parue le 9 juin dernier, par Deloitte et Paypal, affirme que 75% des commerçants américains envisageraient d'accepter les cryptomonnaies comme paiement dans les 2 ans à venir.

Si la demande, du côté des consommateurs, commence à devenir significative, il est probable que ce moyen de paiement se généralise dans les années à venir.

