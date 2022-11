Vladimir Poutine prédit un système de paiement international basé sur la blockchain

Lors d'une conférence dernièrement organisée par la Sberbank, la plus grande banque de crédit en Russie, Vladimir Poutine a fait l'éloge d'un hypothétique système de paiements international basé sur la blockchain.

Ainsi, le président russe a plébiscité un système indépendant basé sur la blockchain, lequel reposerait notamment sur l'utilisation de monnaies numériques de banque centrale (MNBC). Faisant allusion aux différentes sanctions financières imposées par la coalition otanesque, Vladimir Poutine a critiqué la centralisation du système financier actuel :

« La technologie des monnaies numériques et des blockchains peut être utilisée pour créer un nouveau système de règlements internationaux qui sera beaucoup plus pratique, absolument sûr pour ses utilisateurs et, surtout, qui ne dépendra pas des banques ou de l'ingérence de pays tiers. Je suis convaincu que quelque chose comme cela sera certainement créé et se développera, car personne n'aime le diktat des monopoles, qui nuit à toutes les parties, y compris aux monopoles eux-mêmes. »