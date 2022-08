Vitalik Buterin souhaite brûler les Ethers des validateurs se pliant aux exigences des régulateurs

La récente mise au ban du mixeur de cryptomonnaies Tornado Cash par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) pose beaucoup d'interrogations au sein de l'écosystème des cryptomonnaies, et la censure ne semble pas être au goût du jour pour tout le monde.

Sur Twitter, Lefteris Karapetsas, le fondateur du tracker de portfolios Rotki, a interrogé 5 des principaux déposants de la Beacon Chain en leur demandant ce qu'ils feraient si un régulateur leur ordonnait de censurer certaines transactions sur Ethereum.

Pour information, la Beacon Chain assure le fonctionnement de la preuve d'enjeu (PoS), et rejoindra le mainnet Ethereum lors de la mise à jour du Merge prévue autour du 15 septembre 2022.

Question for @LidoFinance, @coinbase, @krakenfx, @stakedus, @BitcoinSuisseAG

If regulators ask you to censor at the #ethereum protocol level with your validators will you:

A) Comply and censor at protocol level

B) Shut down the staking service and preserve network integrity https://t.co/UYVR2L6tB1

— Lefteris Karapetsas | Hiring for @rotkiapp (@LefterisJP) August 14, 2022