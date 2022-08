La ville de Buenos Aires déploiera des nœuds de validation Ethereum (ETH) en 2023

La ville de Buenos Aires soutiendra bientôt officiellement le nouveau réseau Ethereum (ETH). La capitale de l’Argentine a en effet décidé de déployer des nœuds de validation de la blockchain d’ici à l’année prochaine. Un pas de plus vers l’adoption de la cryptomonnaie ?

Buenos Aires se lance dans les nœuds de validation Ethereum (ETH)

Diego Fernández, le responsable de l’innovation et de la transformation numérique de Buenos Aires, a annoncé ce nouveau projet de soutien de la blockchain Ethereum. Il s’exprimait dans le cadre de la conférence ETHLatam, qui a eu lieu la semaine dernière à Buenos Aires.

S’exprimant au micro de nos confrères de CoinDesk, Fernández a confirmé qu’il s’agissait d’une initiative d’exploration et de régulation. La tenue de nœuds de validation Ethereum par la ville de Buenos Aires permettra de développer une régulation adaptée, et d’explorer la technologie. À cet effet, l’initiative prendra place au sein du bac à sable réglementaire de la ville, qui avait été lancé en 2021.

Le gouvernement de Buenos Aires s’appuiera sur des acteurs venus du privé pour maintenir ces nœuds de validation. On ne sait pas encore quelle sera l’ampleur exacte du projet, mais il reposera sur un centre de données tenu par le gouvernement de la ville.

Buenos Aires et l’Argentine montrent leur intérêt pour les cryptomonnaies

La capitale de l’Argentine a plusieurs fois montré son intérêt pour le secteur de la blockchain et des cryptomonnaies. Diego Fernández avait déjà confirmé le lancement d’une plateforme d’identité numérique décentralisée, TangoID, qui reposera sur StarkNet :

En avril dernier, c’est le maire de la ville, Horacio Rodríguez Larreta, qui avait annoncé que les habitants de Buenos Aires pourraient désormais payer leurs taxes en utilisant des cryptomonnaies.

Par ailleurs, cette tendance se retrouve à l’échelle nationale. En 2021, le président Alberto Fernández s’interrogeait sur l’adoption du Bitcoin (BTC). Il faut dire que le pays fait face à une forte inflation, et à une crise économique grave. En réaction, beaucoup d’habitants ont commencé à utiliser la cryptomonnaie – et les stablecoins en particulier – afin de s’en prémunir. Cette dernière initiative de Buenos Aires s’inscrit donc dans une logique plus large.

Source : CoinDesk

