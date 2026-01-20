Vitalik Buterin s'inquiète qu'Ethereum puisse devenir un « fouillis indigeste » — Pourquoi ?

Alors que, mises à jour après mises à jour, le protocole Ethereum pourrait devenir de plus en plus difficile à appréhender, Vitalik Buterin a partagé ses inquiétudes. Que dit-il ?

Vitalik Buterin partage ses préoccupations sur l'avenir d'Ethereum

Depuis son lancement en 2015, la blockchain Ethereum a connu des évolutions considérables. Comme pour n’importe quel système qui bénéficie d’évolutions techniques majeures, il peut être compliqué pour les développeurs de suivre l’évolution et de rester à jour sur tout ce qu’il y a à savoir pour perdurer cette amélioration, ce qui est d’autant plus vrai pour les nouveaux entrants.

Face à ce constat, Vitalik Buterin, a appelé à simplifier Ethereum, expliquant que, malgré la centralisation, une tolérance aux pannes byzantines et autres points de résilience, un « fouillis indigeste de centaines de milliers de lignes de code » pouvait tout gâcher :

Ce n'est pas un système sans confiance, car il faut faire confiance à un petit groupe de grands prêtres qui vous indiquent les propriétés du protocole. Cela ne résiste pas à l'épreuve du départ, car si les équipes clientes existantes disparaissent, il est extrêmement difficile pour les nouvelles équipes d'atteindre le même niveau de qualité. Ce n'est pas souverain, car, si même les personnes les plus techniques ne peuvent pas l'inspecter et le comprendre, il ne vous appartient pas pleinement. Il est également moins sûr, car chaque partie du protocole, surtout si elle peut interagir avec d'autres parties de manière complexe, comporte un risque de rupture du protocole.

Dès lors, Vitalik Buterin exprime ses craintes quant à l’ajout « de nouvelles fonctionnalités pour répondre à des besoins très spécifiques, même si ces fonctionnalités alourdissent considérablement le protocole ». Il considère ainsi que l’ajout de trop d’éléments dépendants les uns des autres peut être « extrêmement préjudiciable à la préservation de la souveraineté à long terme ».

Pour prévenir cela, plusieurs axes de développement peuvent être considérés. Ainsi, le développeur préconise notamment de minimiser le nombre de lignes dans le protocole, d’éviter les dépendances inutiles ou bien d’adopter une approche favorisant la rétrocompatibilité.

À mesure qu’Ethereum évoluera au fil des prochaines années, nous pourrons suivre comment seront abordées toutes ces considérations dans les prochaines mises à jour.

Source : X

