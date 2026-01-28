Le virement devient le moyen de paiement le plus utilisé pour la fraude

Souvent pointées du doigt dans le domaine de la fraude, les cryptomonnaies ne sont clairement pas le seul moyen de paiement utilisé par les acteurs malveillants. En effet, les virements s’imposent désormais comme une solution largement privilégiée dans le cadre des arnaques dites d’« ingénierie sociale ».

Les fraudes aux moyens de paiement sont en hausse

Quelle que soit la technique utilisée ou le moyen de paiement sélectionné, les acteurs malveillants restent toujours à l'affût des meilleures opportunités disponibles pour assurer la réussite de leurs méfaits. Une réalité actuellement défavorable aux détenteurs de cryptomonnaies, ciblés par une augmentation sans précédent des cas d'enlèvements et de séquestrations depuis le début de l'année.

Dans ce contexte, l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP) vient de publier un récent rapport sur le cas plus spécifique de la fraude aux moyens de paiement. Un secteur en apparence stabilisé sur l'année 2024 qui a enregistré un regain d'activité au premier semestre de 2025, avec une hausse de 7 % sur un an qui affiche un préjudice estimé à 618 millions d’euros.

Une hausse présentée par cette organisation - qui rassemble à la fois les autorités publiques, le secteur bancaire, les commerçants et les consommateurs - comme supérieure à celle des flux de paiements hors espèces (virements, chèques, paiements mobiles et même cryptomonnaies), estimée à 5 % sur la même période.

En cause : une augmentation record des fraudes de type « ingénierie sociale », au point de représenter désormais 40 % du montant total volé au premier semestre 2025, contre 32 % en 2023 et 2024. Des techniques de manipulation et de tromperie qui incluent les opérations de phishing, mais également les arnaques de romance « pig butchering » et désormais des appels Deepfake ciblés.

L’Observatoire appelle donc les utilisateurs à demeurer très vigilants, en particulier face aux techniques d’ingénierie sociale à l’aide desquelles le fraudeur usurpe l’identité d’agents bancaires ou d’acteurs des paiements au moyen de différents procédés : faux appels, mails, SMS ou messages instantanés, publicités frauduleuses renvoyant vers de faux sites internet…

Une utilisation plus importante des virements

Face à ce genre d'arnaques récurrentes, le système bancaire a décidé de mettre en place des dispositifs d’authentification plus stricts. Résultat : les fraudeurs tentent désormais de les contourner en délaissant les paiements par carte bancaire pour se tourner vers « les virements réalisés depuis la banque en ligne des particuliers et des professionnels ».

Après l’amélioration des parcours d’authentification forte d’une part, et le déploiement du mécanisme d’authentification des numéros (MAN) qui a permis de juguler l’usurpation des numéros de téléphone d’autre part, les fraudeurs utilisent désormais des numéros banalisés de type « 06 » ou « 07 » ou les fonctions d’appel des applications de messagerie instantanée.

🗞️ Un hacker vole plus de 282 millions de dollars en cryptomonnaies détenues dans un hardware wallet

Une situation face à laquelle le sous-gouverneur de la Banque de France et Président de l’OSMP, Denis Beau, souhaite maintenir et intensifier les démarches déjà mises en place. En effet, il affirme que « la reprise du développement des fraudes par manipulation qui affecte particulièrement les paiements à distance par carte et par virement montre que cet effort collectif doit se poursuivre ».

Afin d'y parvenir, l’Observatoire concentrera ses efforts en 2026 sur « le déploiement de nouvelles mesures techniques (...) aux grands acteurs du numérique ».

Source : Banque de France

