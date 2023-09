Victoire pour Uniswap (UNI) : le protocole de DeFi est tenu non responsable des scam tokens

La semaine dernière, la justice rendait son verdict dans un procès intenté par une femme américaine de Caroline du Nord au protocole de finance décentralisée (DeFi) Uniswap au mois d'avril 2022. L'intéressée, qui représentait également d'autres investisseurs, affirmait avoir essuyé des pertes financières considérables après avoir acheté certains tokens listés sur Uniswap.

Ainsi réunis sous la même action, les plaignants accusent directement Uniswap d'avoir « siphonné » plus d'un milliard de dollars à ses propres clients en vendant des titres non enregistrés (Ethereum est citée, en parallèle d'EthereumMax, Bezoge, Matrix Samurai, Rocket Bunny ou encore Alphawolf Finance).

Ce faisant, les plaignants ont jugé bon d'accuser Uniswap - qui est décentralisée, rappelons-le - de ne pas s'être enregistrée comme broker et comme exchange pour proposer les titres en question.

Ce qu'aurait effectivement exigé la loi, si les tokens concernés étaient bel et bien considérés comme des titres financiers. Le cas échéant, Uniswap aurait effectivement dû s'enregistrer auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Mais, contre toute attente, la juge en charge de l'affaire (qui s'occupe également du litige entre Coinbase et la SEC) a statué sur les accusations en affirmant qu'Uniswap n'était pas responsable des tokens listés sur sa plateforme étant donné sa nature décentralisée. Effectivement, Uniswap n'étant qu'un relais, les plaignants devraient logiquement se retourner contre les émetteurs des tokens concernés.

Sauf que ces émetteurs ne sont évidemment pas identifiables :

Hayden Adams, le fondateur d'Uniswap, a réagi sur X pour montrer sa surprise tout en célébrant cette victoire :

Huge win, long live DeFi 🦄

One longtime fear of mine has been bad legal interpretation of our complex, technical industry

It’s highly motivating to see US courts hold up arguments I’ve felt deeply for years

Below are some of the most BASED (smart) court comments pic.twitter.com/lb7ZP4pD1C

— hayden.eth 🦄 (@haydenzadams) August 30, 2023