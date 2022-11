La quasi-totalité des tokens listés sur Uniswap (UNI) seraient des rug pulls

Un rapport rédigé par des universitaires récemment mis en lumière indique que quasiment 98 % des tokens listés sur l'exchange décentralisé (DEX) Uniswap (UNI) seraient des scams ou des rug pulls. Les conclusions de l'étude ont suscité certains débats, notamment quant à l'inhérence des projets malveillants au sein de la finance décentralisée (DeFi).

Uniswap (UNI), un réservoir à scams ?

Dans une étude intitulée « Do not rug on me : zero-dimensional scam detection », 3 chercheurs universitaires ont mis en lumière la proportion ahurissante de scams circulant sur l'exchange décentralisé Uniswap (UNI).

L'étude, qui porte sur l'ensemble des tokens listés entre le 4 mai 2020 et le 3 septembre 2021, révèle de bien tristes données : sur la totalité des tokens passés au crible, 26 957 tokens sont évalués comme étant des scams, et seulement 631 tokens sont considérés comme « sains ».

Afin de compiler les données et les classer, l'équipe d'universitaires a basé son travail sur un système de machine learning afin de pouvoir détecter des rug pulls avant même qu'ils soient officiellement qualifiés comme tel avec une précision quasiment sans faille.

Ce procédé compile et analyse la composition des différentes pools d'Uniswap, la façon dont sont distribués les tokens ainsi que la manière dont sont distribués les tokens parmi les différents investisseurs.

En parallèle de la conclusion édifiante de l'étude, il s'agirait là du premier système de détection de rug pulls aussi avancé, selon le papier :

« À notre connaissance, nous sommes les premiers à concevoir un système de détection automatisé et précis pour prédire les futurs rabattements et escroqueries en utilisant des caractéristiques pertinentes de l'état du pool et de la distribution des jetons entre les utilisateurs. »

Une méthodologie discutable selon certains

Bien que le papier ait initialement été publié en début d'année, son récent partage sur les réseaux sociaux a suscité certains débats au sein de l'écosystème. Pour Marc Zeller d'Aave par exemple, qui siège d'ailleurs depuis peu en tant que président du comité DeFi de l'ADAN, la liberté de la décentralisation implique une proportion innée de projets voués à l'échec :

« Il y a une éternité, mon pays a voté une loi pour abaisser le capital nécessaire à la création d'une entreprise à 1€. À l'époque, les gens disaient "les idiots et les escrocs lanceront des entreprises, mauvaise idée !". C'était vrai, ce qui était également vrai, c'est que certaines de ces entreprises à 1€ sont maintenant des licornes. [...] Moins de friction et moins d'exigences ont des inconvénients. Mais je suis du côté de la liberté, en acceptant la responsabilité personnelle des risques. »

Scott Lewis par exemple, affirme que le terme « rug pull » est utilisé de façon abusive dans l'étude, et que la plupart des tokens identifiés comme mauvais sont surtout « des escroqueries de type phishing à faible effort et à faible revenu ».

Pour Maya Zehavi, la PDG de Stealthy new ventures, la méthodologie utilisée n'est pas forcément pertinente :

« Désolé, mais c'est une méthodologie sacrément défectueuse pour cette affirmation. Ils ont littéralement pris TOUS les tokens depuis le 20/5 - 27 000 au total et n'ont pas pris la peine de les filtrer par liquidité/volume… ou n'importe quoi. C'est comme dire que 97% des comptes Twitter sont faux, mais aucun n'a été actif au cours de la dernière année. »

Quoi qu'il en soit, afin d'investir dans un token - et ce peu importe sa provenance - faites toujours vos propres recherches quant au sérieux et à la crédibilité du projet.

Source : Document d'étude

