Le London Stock Exchange Group (LSE) envisage d'adopter la blockchain – Le futur de la finance ?

Le London Stock Exchange Group, la société mère de la Bourse de Londres, cherche à utiliser la technologie blockchain pour révolutionner l'ensemble du processus lié aux marchés financiers traditionnels. Le London Stock Exchange Group prévoit de créer une entité autonome pour développer cette initiative, qui pourrait débarquer l'année prochaine. De quoi s'agit-il ?

La Bourse de Londres débarque dans la blockchain

Selon une information du Financial Times, le London Stock Exchange (LSE), l'une des plus vieilles bourses au monde, souhaite tirer parti de la technologie blockchain pour développer son activité. La société mère de la Bourse de Londres, l'une des plus grandes du monde au côté de la Bourse de Paris, souhaite devenir le premier marché financier d'actifs traditionnels basé sur la blockchain.

Dans une entrevue accordée au Financial Times, Murray Roos, le responsable des marchés de capitaux chez le London Stock Exchange Group, a déclaré que la société de gestion se penchait sur les possibilités offertes par la blockchain depuis un an déjà, et que les résultats étaient suffisamment concluants pour concrétiser cette idée. Pour y parvenir, c'est Julia Hoggett, la PDG du London Stock Exchange, qui sera chargée d'aiguiller la formation et le développement du projet.

L'utilisation de la blockchain devrait, selon Murray Roos, améliorer l'ensemble du processus relatif aux marchés financiers, tant sur le plan de l'achat que de la vente et de la détention des actifs de la finance traditionnelle. Le tout, bien sûr, avec une réglementation adéquate :

« L'idée est d'utiliser la technologie numérique pour rendre le processus plus simple, plus fluide, moins cher et plus transparent… et de le réglementer. »

Il a précisé que l'idée était exclusivement de profiter de la technologie blockchain, mais que le projet excluait totalement les cryptomonnaies.

La blockchain, le futur de la finance traditionnelle ?

Au mois de mars dernier, c'est BlackRock qui avait signifié son intérêt pour la tokenisation et la blockchain à travers la voix de son PDG Larry Fink, qui avait alors déclaré que cette première constituait « la prochaine génération de marchés » en raison des frais réduits et des délais de transaction drastiquement réduits puisque quasi instantanés.

David Solomon, le PDG de Goldman Sachs, avait également vanté les mérites de l'utilisation de la blockchain pour la finance traditionnelle, qui permettrait selon lui de réduire les risques du marché grâce à la transparence de cette technologie démocratisée via les cryptomonnaies.

Le London Stock Exchange Group envisage de créer une entité totalement autonome pour lier blockchain et finance traditionnelle et est déjà en pourparlers avec le gouvernement britannique ainsi que différents régulateurs à l'international pour établir ce nouveau marché. Cette entité devrait, selon Murray Roos, être opérationnelle dès l'année prochaine.

« L'objectif final est une plateforme mondiale qui permet aux participants de toutes les juridictions d'interagir avec des personnes d'autres juridictions en respectant totalement les règles, les lois et les réglementations, potentiellement dans plusieurs juridictions simultanément, ce qui n'a pas été possible dans un monde analogique. »

Prenant l'exemple d'une transaction impliquant un acheteur suisse d'un actif japonais chez un vendeur américain, le responsable des marchés de capitaux au sein du London Stock Exchange Group a déclaré que cela serait « très difficile » avec les outils du marché traditionnel, mais bien plus simple sur la blockchain, sous réserve bien sûr que chaque régulateur ait donné son accord pour son utilisation.

