Union européenne : toutes les transactions en cryptomonnaies bientôt surveillées ?

La Commission estime que les cryptomonnaies doivent rentrer dans le rang, et être régulées dans le cadre de la refonte du régime de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, qui avait été appliquée aux autres formes de monnaie :

Sans surprise, l'Union européenne justifie ce nouvel accès de régulation en faisant un lien entre cryptomonnaies et activités criminelles :

On en profite pour rappeler que les transactions illicites ne représentaient que 0.15% du volume total de transaction des cryptomonnaies en 2021, et 0.62% en 2020, selon la firme d'analyses Chainalysis. L'écosystème des crypto-actifs n'est donc pas le repaire de bandits présenté par la Commission ECON, mais cela ne l'empêche pas de proposer des mesures particulièrement restrictives en se basant sur cette interprétation.

Voici les points principaux de cette proposition :

Au sein de l'Union européenne, les virements dépassant 1 000 euros sont surveillés, et des informations sur l'expéditeur et le destinataire sont collectées. La Commission ECON souhaite cependant se débarrasser de cette limite haute en ce qui concerne les cryptomonnaies, et collecter des informations pour tous les montants :

Concrètement, cela voudrait dire que toute transaction en cryptomonnaie effectuée via un service régulé devrait être accompagnée d'informations sur les deux parties, qui seraient ensuite mises à disposition des autorités. La proposition envisage aussi de collecter des informations sur l'historique des cryptomonnaies ainsi échangées :

Ces derniers jours, la crypto-communauté s'est inquiétée d'une éventuelle interdiction des portefeuilles auto-hébergés (self-hosted). En réalité, il ne s'agit pas d'une interdiction, mais d'une surveillance très poussée. La proposition de loi explique en effet que les nouvelles règles de surveillance s'appliqueraient aux wallets de type Ledger et autres. Les entités régulées devraient demander des informations directement aux détenteurs du portefeuille :

Il s'agit donc bien d'une surveillance des transferts effectués depuis et vers ce type de portefeuilles. Concrètement, cela voudrait dire que n'importe quel envoi entre un Ledger et une plateforme d'échange centralisée serait enregistré, et des informations d'identification seraient collectées.

Ce type de mesures freinerait bien sûr énormément le développement de l'écosystème crypto en Europe, sans parler des problèmes éthiques que peut poser une surveillance si poussée. La demande qui est faite aux plateformes d'échange pourrait en effet les inciter à simplement cesser d'effectuer des transactions avec des portefeuilles auto-hébergés :

7/ But it doesn’t say how exactly a crypto service provider should be able to verify the unhosted counterpart🤨

The consequence of this, imo, is that most crypto companies won’t be able or willing to transact with unhosted wallets anymore in order to stay compliant.

— Patrick Hansen (@paddi_hansen) March 26, 2022