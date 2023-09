DeFi : un mois après le dernier hack, Balancer subit une nouvelle attaque

Il y a à peine un mois, le protocole de finance décentralisée (DeFi) Balancer (BAL) a subi un important hack à hauteur de 200 millions de dollars, entraînant la perte d’environ 20 % de la valeur totale verrouillée (TVL) sur l’application.

Aujourd’hui, Balance doit faire face à une nouvelle attaque, qui affecte cette fois le frontend du protocole. Par conséquent, les équipes du projet ont appelé à ne pas utiliser le site Web jusqu’à nouvel ordre :

The balancer frontend is under an attack. The issue is currently under investigation. Please do NOT interact with the balancer UI until further notice!

— Balancer (@Balancer) September 19, 2023