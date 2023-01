Balancer alerte d'un problème technique et demande de retirer les liquidités de certaines pools

Le protocole de finance décentralisée (DeFi) Balancer a annoncé sur Twitter qu'il rencontrait actuellement un problème technique et a appelé les fournisseurs de liquidités à se retirer de certaines pools. On vous explique la situation.

Balancer alerte les pools de liquidités

L'information nous a été rapportée ce vendredi par l'équipe de Balancer. Le protocole, qui fournit de la liquidité à diverses applications décentralisées d'Ethereum (ETH), a expliqué faire face à un problème technique n'ayant pas pu être traité par la DAO d'urgence :

IMPORTANT: Because of a related issue, LPs of the following pools should remove their liquidity ASAP as the issue cannot be mitigated by the emergency DAO. https://t.co/WcBeBvjdY2 — Balancer (@Balancer) January 6, 2023

Le protocole a appelé les fournisseurs de liquidités à retirer leurs fonds des pools de liquidités « le plus vite possible ». Voici la liste des LPs concernées : DOLA / bb-a-USD sur Ethereum, It's MAI life et Smells Like Spartan Spirit sur Optimism, et Tenacious Dollar sur Fantom.

🎙️ Écoutez cet article et toute l'actualité crypto sur Spotify

Concrètement, le problème a été identifié en fin de matinée par l'équipe de Balancer. Les détails n'ont pas encore été divulgués mais le communiqué assure que « ce sera publiquement expliqué prochainement ». Pour l'heure, la multisig d'urgence (c'est-à-dire les adresses habilitées à intervenir en urgence) ont validé la modification de leur part des frais de pools à 0.

L'ampleur des dégâts potentiels n'a pas été confirmée à l'heure de l'écriture de ces lignes. Toutefois, nous pouvons constater que la pool de liquidité la plus importante, à savoir bb-a-USD (Balancer Boosted Aave USD), représente 65 millions de dollars. Elle a d'ailleurs connu des volumes particulièrement remarquables de 54 millions de dollars en 24h.

Selon les données de DefiLlama, Balancer est le sixième plus grand exchange décentralisé (DEX) en termes de volume d'échange, traitant plus de 52 millions de dollars de transactions en crypto chaque jour sur les blockchains Ethereum, Polygon et Arbitrum.

👉 Lisez notre présentation de dYdX, le DEX le plus complet pour vos cryptomonnaies

Source : DefiLlama, communiqué Twitter

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.