Trust Wallet (TWT) propose désormais des marchés prédictifs directement dans l'appli
Un acteur de plus dans la course aux marchés prédictifs. Trust Wallet annonce l'intégration de prediction markets directement dans son application. La manoeuvre permet à des millions d'utilisateurs de se positionner sur des paris de Myriad, Polymarket et Kalshi.
Trust Wallet se lance à son tour dans les marchés prédictifs
Le portefeuille auto-hébergé Trust Wallet (TWT) présente une nouvelle fonctionnalité : l'accès à des marchés prédictifs "in-app". Depuis hier, les 200 millions d'utilisateurs du wallet peuvent donc miser sur les marchés de Myriad (BNB Chain), Polymarket (Polygon) et Kalshi (Solana).
Grâce à notre intégration avec des fournisseurs majeurs de marchés événementiels, [...] les utilisateurs peuvent explorer les marchés les plus populaires liés aux événements crypto, à la politique, au sport, aux tendances mondiales, et plus encore.
💡 Notre guide sur le marchés prédictifs - Comment fonctionnent-ils et comment miser sur des événements ?
Trust Wallet est le dernier d'une longue liste d'acteurs à se précipiter sur les marchés prédictifs ces dernières semaines. Les volumes échangés sur les différentes plateformes ont dépassé les 3 milliards de dollars par semaine, avec de très forts investissements institutionnels dans le secteur.
Le cours du TWT semble avoir réagi à l'annonce, dans un contexte de hausse généralisée sur le marché spot. La cryptomonnaie prend ainsi 13,9% sur les dernières 24h. Pour comparaison, les cours du BTC et de l'ETH sont en hausse de 7,1% et 9% respectivement sur la même période.Commandez dès maintenant un Ledger Nano Gen5
Source : Trust Wallet
La Newsletter crypto n°1 🍞
Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌
Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.