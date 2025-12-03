Trust Wallet (TWT) propose désormais des marchés prédictifs directement dans l'appli

Un acteur de plus dans la course aux marchés prédictifs. Trust Wallet annonce l'intégration de prediction markets directement dans son application. La manoeuvre permet à des millions d'utilisateurs de se positionner sur des paris de Myriad, Polymarket et Kalshi.

Trust Wallet se lance à son tour dans les marchés prédictifs

Le portefeuille auto-hébergé Trust Wallet (TWT) présente une nouvelle fonctionnalité : l'accès à des marchés prédictifs "in-app". Depuis hier, les 200 millions d'utilisateurs du wallet peuvent donc miser sur les marchés de Myriad (BNB Chain), Polymarket (Polygon) et Kalshi (Solana).

Grâce à notre intégration avec des fournisseurs majeurs de marchés événementiels, [...] les utilisateurs peuvent explorer les marchés les plus populaires liés aux événements crypto, à la politique, au sport, aux tendances mondiales, et plus encore.

Trust Wallet est le dernier d'une longue liste d'acteurs à se précipiter sur les marchés prédictifs ces dernières semaines. Les volumes échangés sur les différentes plateformes ont dépassé les 3 milliards de dollars par semaine, avec de très forts investissements institutionnels dans le secteur.

Le cours du TWT semble avoir réagi à l'annonce, dans un contexte de hausse généralisée sur le marché spot. La cryptomonnaie prend ainsi 13,9% sur les dernières 24h. Pour comparaison, les cours du BTC et de l'ETH sont en hausse de 7,1% et 9% respectivement sur la même période.

Source : Trust Wallet

