Gérer ses cryptos en toute simplicité tout en bénéficiant de la sécurité d’une banque régulée, c’est la promesse du nouveau Wallet Crypto de Trade Republic. Au programme : plus de 50 cryptomonnaies transférables, du staking en un clic et des paiements en crypto avec 2 % de Saveback. Découvrez toutes les fonctionnalités du Wallet Crypto de Trade Republic.

Trade Republic complète son offre avec le Wallet Crypto

Trade Republic, l’une des principales plateformes d’épargne et d’investissement en Europe, vient de dévoiler son Wallet Crypto. Après s'être fait connaître en permettant d’investir facilement dans des actions, des ETFs avec des frais réduits, Trade Republic élargit fortement son offre dédiée aux cryptomonnaies.

Le nouveau Wallet Crypto de Trade Republic repose sur 3 piliers complémentaires : les transferts, le staking pour la génération de rendements et les paiements.

Nativement intégré à Trade Republic, le Wallet Crypto est accessible à tous les utilisateurs depuis la même application que celle utilisée pour les actions et les ETFs.

Voici en détail toutes les fonctionnalités du Wallet Crypto de Trade Republic 👇

Transférer, envoyer et recevoir plus de 50 cryptomonnaies

Première brique : la gestion des transferts de cryptomonnaies :

Plus de 50 cryptos peuvent être transférées depuis et vers d’autres wallets ;

Aucun frais supplémentaire n’est facturé par Trade Republic sur les transferts, seuls les frais blockchain standards s’appliquent ;

La conservation des cryptos s’effectue au sein d’une structure bancaire régulée.

Staking avec rendements nets affichés

Deuxième pilier du Wallet Crypto : le staking de plusieurs cryptomonnaies directement dans l’application :

Rendements nets affichés en temps réel de façon transparente.

Récompenses automatiquement réinvesties, permettant de bénéficier de l’effet des intérêts composés.

Aucuns frais cachés sur cette fonctionnalité.

À titre indicatif, les rendements peuvent tourner autour de 6,7 % par an pour le SOL de Solana et 2,9 % pour l'ETH d'Ethereum (à date du 14 novembre).

Payer en crypto avec la carte Trade Republic et profiter de 2 % de Saveback

Troisième pilier : l’utilisation des cryptomonnaies dans les dépenses du quotidien via la carte Trade Republic :

Utilisation de la même carte que celle déjà possédée par l’utilisateur ;

Possibilité de choisir, au moment du paiement, entre paiement en euros ou en crypto ;

2 % de Saveback crédité sur le plan d’épargne (maximum 1 500 € par mois).

Lors d’un achat, le détenteur d'une carte Trade Republic peut désormais décider de régler avec son solde en cryptomonnaies. S'il le fait, alors Trade Republic convertit alors automatiquement le montant nécessaire en euros pour payer le commerçant. Sur le plan fiscal, cette opération s’apparente à une vente de cryptomonnaies, avec une plus-value ou une moins-value potentielle selon l’évolution du cours.

Là où Trade Republic se démarque des autres cartes où les paiements via cryptos sont possibles, c'est que la plateforme prend en charge la télédéclaration automatique des plus-values liées à ces opérations, ce qui simplifie grandement la gestion fiscale de ces opérations.

Profitez dès maintenant de l'offre de lancement du Wallet Crypto

Pour accompagner ce lancement, Trade Republic met en place une offre promotionnelle limitée dans le temps, centrée sur les transferts de cryptomonnaies vers le Wallet Crypto.

Concrètement, du 14 novembre au 14 décembre, les premiers utilisateurs du Wallet Crypto peuvent bénéficier d’un bonus dédié aux transferts entrants :

+1 % de bonus sur toutes les nouvelles cryptos transférées dans le Wallet Crypto ;

Pas de limite de montant : le bonus s’applique quel que soit le volume transféré ;

Condition essentielle : conserver les cryptos transférées pendant 2 ans.

Par exemple, si vous transférez 10 000 € de Bitcoin sur le Wallet Crypto et que ceux-ci sont conservés pour une durée de 2 ans, alors Trade Republic créditera 1 % de la valeur du transfert, à savoir 100 €.

Pour les investisseurs qui possèdent déjà des cryptomonnaies, le lancement du Wallet Crypto est l'occasion idéale d'aller tester Trade Republic. La plateforme ne se limite plus aux actions, aux ETF, aux plans d'épargne et aux obligations : elle propose désormais un volet crypto intégré à la même application, avec des fonctionnalités de transfert, de staking et de paiements.

Concrètement, Trade Republic se positionne maintenant comme un guichet unique pour gérer à la fois un portefeuille de titres traditionnels et une exposition aux cryptos. Avec ce Wallet Crypto, la fintech devient plus compétitive sur le segment des cryptos, tout en conservant son ADN de plateforme bancaire régulée orientée épargne et investissement.

