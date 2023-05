Tether (USDT) vise l’Uruguay pour développer des solutions de mining de Bitcoin (BTC) durables

L’émetteur du stablecoin USDT, Tether, compte étendre ses opérations en Uruguay. Le pays d’Amérique latine a été choisi pour développer des moyens de production d’énergie durables, avec également des fermes de mining de Bitcoin (BTC). Serait-ce un nouveau cap pour l’entreprise ?

Tether mise sur le mining en Uruguay

La crise de confiance liée aux stablecoins n’a épargné personne ces derniers mois. Mais il semblerait que Tether, l’émetteur du stablecoin USDT, en soit ressorti auréolé… Et consolidé dans sa place de stablecoin le plus capitalisé du moment. De quoi préparer la prochaine étape ?

L’entreprise souhaite en effet diversifier ses activités. Elle a annoncé hier qu’elle investissait dans la production d’énergie durable, ainsi que le mining de Bitcoin. Tether s’associe à une société locale régulée – qui n’est pas nommée dans le communiqué – afin de débuter ces nouvelles activités.

Il s’agit d’une initiative entièrement nouvelle pour Tether, comme le souligne le communiqué :

« Avec ceci, Tether a étendu sa portée depuis la finance et les communications jusqu’au secteur de l’énergie. Son but est de devenir un leader de la Tech mondiale, et cette dernière initiative montre son engagement pour l’innovation énergétique et le futur de la cryptomonnaie. »

Des énergies durables pour miner du Bitcoin

Tether souhaite soutenir le réseau Bitcoin, qui est décrit comme « le réseau monétaire le plus robuste et le plus sécurisé du monde ». Pour cela, l’entreprise estime qu’il est crucial de développer des technologies énergétiques durables. Elle recrutera donc des experts du domaine qui se consacreront à l’élaboration de solutions locales.

Pourquoi en Uruguay ? Parce que le pays est déjà à la pointe en ce qui concerne la production d’énergies renouvelables. Il a ainsi atteint un record avec 94% de l’électricité produite de manière durable. Les centrales électriques font usage du soleil, du vent et des cours d’eau pour alimenter le réseau.

Il s’agit donc d’un virage notable pour Tether, qui n’avait jusque là pas particulièrement consacré de ressources à Bitcoin… Jusqu’à cette année. Plus tôt ce mois, on apprenait en effet que Tether consacrerait désormais 15 % de ses bénéfices à l’achat de Bitcoin (BTC). La plus grande cryptomonnaie est donc désormais vue comme un actif de réserve pour l’entreprise, ce qui explique aussi pourquoi elle se tourne vers le mining.

Un choix que Paolo Ardoino, le directeur technique de Tether, expliquait il y a quelques jours :

« Bitcoin a continuellement prouvé sa résilience et s’est imposé comme une réserve de valeur à long terme avec un potentiel de croissance substantiel. Son offre limitée, sa nature décentralisée et son adoption généralisée ont fait de Bitcoin un choix privilégié pour les investisseurs institutionnels et les particuliers. »

Tether ne sera donc manifestement plus uniquement vu comme un émetteur de stablecoins, mais une entreprise diversifiée et partiellement concentrée sur le Bitcoin.

Source : Tether, communiqué

