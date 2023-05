Tether (USDT) consacrera désormais 15 % de ses bénéfices à l'achat de Bitcoin (BTC)

Tether, l'émetteur du stablecoin USDT, a récemment annoncé son intention d'investir jusqu'à 15 % de ses bénéfices dans le Bitcoin (BTC) afin de renforcer et diversifier ses réserves. En faisant de tels investissements, Tether espère non seulement accroître ses réserves, mais aussi offrir une vision plus claire de sa performance et de sa stratégie d'allocation du capital.

Tether se concentre sur le Bitcoin

Peu de temps après avoir publié son premier rapport trimestriel relatif à l'année 2023 faisant état de 1,5 milliard de dollars de bénéfices nets, Tether, la société émettrice du stablecoin USDT, annonce qu'elle investira désormais jusqu'à 15 % de ses bénéficies dans le Bitcoin (BTC) afin de « renforcer et diversifier » ses réserves.

Lors de la publication de son dernier rapport, Tether indiquait que ses réserves étaient constituées à 1,5 % de Bitcoin (1,5 milliard de dollars) et à 4 % d'or (3,4 milliards de dollars). Le reste est constitué de liquidités ou d'équivalents et de dépôts à court terme tels que des bons du Trésor.

La société annonce qu'elle sera par ailleurs seule détentrice de ses futurs Bitcoins, faisant référence à la maxime « Not your keys, not your Bitcoins ». Cette décision vise également à renforcer, augmenter et diversifier les réserves de l'émettrice de l'USDT, tout en fournissant une « vision plus claire de la performance de l'entreprise et de la stratégie d'allocation du capital », comme l'a développé Paolo Ardoino, le CTO de Tether :

« La décision d'investir dans le Bitcoin, la première et la plus grande cryptomonnaie au monde, est étayée par sa force et son potentiel en tant qu'actif d'investissement. Bitcoin a continuellement prouvé sa résilience et s'est imposé comme une réserve de valeur à long terme avec un potentiel de croissance substantiel. Son offre limitée, sa nature décentralisée et son adoption généralisée ont fait de Bitcoin un choix privilégié pour les investisseurs institutionnels et les particuliers. »

👉 À lire - Comment acheter du Bitcoin (BTC) sans frais ?

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Un premier investissement massif ?

Si l'on se réfère au dernier rapport de Tether, la société devrait normalement investir très bientôt environ 222 millions de dollars dans le Bitcoin.

Étant donné la croissance phénoménale qu'observe Tether, notamment depuis le récent depeg de son principal rival, à savoir l'USDC de Circle, la société devrait rapidement se faire une place parmi les plus grands détenteurs de BTC tels que Galaxy Digital Holdings, MicroStrategy, Voyager Digital, Marathon Digital ou bien Tesla.

Comme nous pouvons le voir ci-dessous, l'USDT de Tether surpasse désormais l'USDC de Circle, et s'apprête d'ailleurs à toucher les 83 milliards de dollars de capitalisation boursière. Depuis son depeg passager, la capitalisation de l'USDC est passée de 43,2 à 29,4 milliards de dollars, ce qui constitue une perte d'environ 13,8 milliards de dollars.

Évolution de la capitalisation boursière de l'USDT (en vert) et de l'USDT (en bleu)

Dans une optique de transparence et afin de rassurer certains investisseurs sur son passé parfois critiquable, la société a décidé de réduire à zéro ses avoirs en papiers commerciaux au mois de février dernier, et a également opté pour des méthodes moins risquées tels que les bons du Trésor. Certains continuent toutefois de critiquer son absence d'audit, que la société avait pourtant promis il y a quelque temps.

👉 Dans l'actualité - Le nombre d’adresses sur la BNB Smart Chain grimpe de 38 % depuis le 1er janvier

Le meilleur moyen de sécuriser vos cryptomonnaies ? ? Achetez, échangez, faites fructifier et gérez plus de 5 500 cryptos

Sources: Tether, DefilLlama

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.