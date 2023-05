Analyse : le nombre d’adresses sur la BNB Smart Chain grimpe de 38 % depuis le 1er janvier

Depuis le début de l’année, la BNB Smart Chain a connu une belle adoption voyant la création de près de 91 millions de nouvelles adresses. C’est une hausse de 38 % qui donne l’occasion de se pencher sur quelques statistiques intéressantes.

L’adoption de la BNB Smart Chain continue

Après avoir analysé l’activité de différentes blockchains dernièrement comme Sui, Polygon (MATIC) ou Arbitrum (ARB), c’est aujourd’hui au tour de la BNB Smart Chain (BSC).

Depuis le début de l’année, la BSC continue sa croissance, notamment symbolisée par une augmentation de plus de 38 % du nombre d’adresses entre le 1er janvier dernier et aujourd’hui.

Le réseau en compte désormais près de 328 millions, ce qui en fait la blockchain la plus adoptée au regard de cette seule métrique :

Figure 1 — Nombre d’adresses uniques sur la BSC

En termes d’utilisateurs actifs journaliers, nous sommes actuellement autour de 1,5 million d’adresses. À titre indicatif, le plus haut historique (ATH) était d’un peu plus de 2,27 millions le 1er décembre 2021, et le plus bas depuis cette date était de 710 061 le 28 août 2022.

À propos du nombre de transactions quotidiennes, la BSC semble proche de dépasser le seuil des 5 millions. Ce niveau a été cassé il y a environ un an maintenant, et le réseau a depuis évolué en dessous malgré quelques tentatives de dépassement :

Figure 2 — Nombre de transactions quotidiennes sur la BSC

? Pour aller plus loin — Retrouvez notre guide sur la BNB Smart Chain

Découvrir Binance

10% de réduction sur vos frais avec le code SVULQ98B 🔥

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

? Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Du côté des données financières

Selon la donnée que l’on prend en considération, la BSC est la deuxième blockchain en nombre d’applications décentralisées, soit 597 protocoles selon DefiLlama, ou la troisième blockchain en termes de valeur totale verrouillée (TVL).

Cette TVL s’élève à 4,65 milliards de dollars, derrière Tron (TRX) avec 5,45 milliards et Ethereum (ETH) pour 27,07 milliards de dollars.

Depuis juin 2022, nous pouvons voir que c’est en réalité le calme plat, avec relativement peu de volatilité à ce niveau-là.

Figure 3 — TVL de la BNB Smart Chain

Comme le montre le graphique ci-dessus, l’ATH a été atteint il y a maintenant 2 ans, à savoir le 5 mai 2021 pour 21,93 milliards de dollars.

Au-delà du fait que c’était une période de bull run, c’était aussi un moment où l’écosystème subissait de plein fouet l’envolée des frais de transactions sur Ethereum. Ce phénomène avait profité à nombre d’autres réseaux ayant essentiellement axé leur communication sur la compétitivité de leurs frais.

Pour les protocoles de la finance décentralisée (DeFi), 2 applications dominent largement, avec respectivement 2,05 milliards et 815 millions de dollars : l’exchange décentralisé PancakeSwap et le protocole de prêts et d’emprunts Venus.

Comme nous pouvons le constater, Uniswap (UNI), récemment déployé sur la BNB Smart Chain, ne figure pas dans le top 10 ci-dessous, et n’arrivera qu’à la 29e place avec 18,32 millions de dollars de TVL :

Figure 4 — Top 10 des plus grosses applications DeFi de la BSC

Du côté du BNB, le token natif de cet écosystème, il s’échange autour de 310 dollars lors de l’écriture de ces lignes, à la 4e place des plus grosses capitalisations des cryptomonnaies pour 48,9 milliards de dollars.

? Dans l’actualité également — Ledger présente son nouveau service pour récupérer l’accès à son wallet sans seed phrase

Sources : BscScan, DefiLlama

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.