Tether (USDT) : l’enquête pour fraude réexaminée, les dirigeants visés

La sulfureuse réputation de Tether (USDT) n’est pas prête de se dissiper… Des cadres de l’entreprise sont visés par une enquête, réexaminée récemment selon des informations nouvelles. Que reproche-t-on à l’émetteur du plus grand stablecoin ?

Tether : enquête transférée et soupçons de fraude

Selon Bloomberg, qui rapporte la nouvelle, les procureurs de Washington s’étaient penchés sur Tether dès l’année dernière. Ils enquêtaient sur une éventuelle fraude de l’entreprise, qui aurait trompé les banques afin de procéder à des mouvements de fonds. On n’avait pas eu de nouvelles depuis, mais l’enquête vient de susciter à nouveau l’intérêt des enquêteurs.

L’affaire a en effet été transférée en interne, et c’est le procureur Damian Williams qui s’en chargera désormais. L’homme est connu pour poursuivre des affaires criminelles liées aux cryptomonnaies. Récemment, son bureau a conduit un des responsables des processeurs de paiement à plaider coupable au sein d’une autre affaire.

Ce transfert montre que les acteurs du département de la Justice sont encore limités dans leur prise en compte de l’écosystème crypto : le passage à un nouveau procureur pourrait donc permettre de mieux enquêter. Ce sont plusieurs cadres de l’entreprise qui seraient visés.

Tether dément toute évolution de l’enquête

Tether aurait qualifié cette nouvelle de « datée et non factuelle ». Un communiqué officiel précise que l’entreprise n’a pas eu de contact avec le département de la Justice récemment :

« Le département de la justice ne semble pas être activement en train d’enquêter sur Tether. […] Nous continuons à être leaders du marché en termes de transparence. »

Y aurait-il alors de la fumée sans feu ? C’est rare, surtout dans le monde des cryptomonnaies. Ce qui est certain, c’est que les faits datent. Le procureur pourrait reprocher à Tether d’avoir ouvert des comptes bancaires sous de faux prétextes, à l’heure où il était plus difficile pour les entreprises cryptos d’avoir accès au système bancaire.

👉 Plus d’infos sur le fonctionnement de Tether et de son stablecoin USDT

Tether continue de montrer patte blanche

On ne peut cependant nier que Tether a montré une certaine envie de faire les choses dans les règles de l’art, après quelques procès et une réputation encore très sulfureuse. Cet été, l’entreprise annonçait qu’elle publierait désormais des audits mensuels – et plus trimestriels. Par ailleurs, elle ne détient plus aucune part de papiers commerciaux dans les réserves qui lui servent à adosser l’USDT.

Tether est en mutation, mais les affaires juridiques traînent derrière elle. Sera-t-elle rattrapée ? Cela reste à voir. Son statut de « reine des stablecoins » ne semble en tout cas pour l’instant pas menacé. Son USDT pèse actuellement plus de 70 milliards de dollars, et a creusé l’écart avec son concurrent immédiat l’USDC.

Source : Bloomberg

