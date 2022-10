Tether (USDT) supprime sa part de papiers commerciaux au profit de titres du Trésor

Tether, l'émetteur de l'USDT, annonce qu'il ne détient plus aucune part de papiers commerciaux dans ses réserves servant à assurer son stablecoin. L'entreprise fait ainsi un nouveau pas vers davantage de transparence, cette dernière ayant de surcroît abandonné les papiers commerciaux au profit de titres du Trésor américain.

Tether abandonne les papiers commerciaux

Tether, la société émettrice du stablecoin USDT, a annoncé avoir abandonné totalement les papiers commerciaux pour assurer ses réserves au profit de titres du Trésor américain.

La firme respecte ainsi ses engagements du 27 juillet dernier dans la mesure où elle annonçait alors faire passer sa part de papiers commerciaux de 3,7 milliards de dollars à seulement 200 millions à la fin du mois d'août, avant de les supprimer définitivement « avant la fin du mois d'octobre », ce qui est désormais chose faite.

Les émetteurs de stablecoins devant être irréprochables quant à leurs réserves, Tether a longtemps subi des critiques concernant la gestion de ses fonds servant à assurer l'USDT, et ce notamment vis-à-vis de sa part de papiers commerciaux.

Les papiers commerciaux sont des billets de trésorerie émis à court terme et non garantis par une société dont l'échéance ne va généralement pas au-delà de 9 mois. Principalement utilisés pour éviter aux grandes entreprises de faire appel aux banques, ces derniers font toutefois souvent l'objet de critiques car leur origine n'est pas toujours facile à vérifier, et cela peut ainsi être considéré comme un manque de transparence.

Tether marque ici un changement de cap conséquent, puisqu'il détenait encore 65 % de papiers commerciaux au mois de mai.

L'émetteur de l'USDT s'oriente vers les bons du Trésor

Cette stratégie a donc été totalement abandonnée au profit de titres du Trésor américain (souvent appelés T-bond), qui sont eux émis directement par le gouvernement américain via le département du Trésor. Ces bons, contrairement aux papiers commerciaux, ont une durée de validité bien plus élevée (jusqu'à 30 ans). Ils permettent également à leurs détenteurs de toucher des intérêts, et ce 2 fois par an.

Part de papiers commerciaux (en rouge) et de titres du Trésor (en jaune) de Tether

Tether, qui émet le stablecoin le plus capitalisé du marché des cryptomonnaies, a repris du poil de la bête ces derniers mois, multipliant les annonces favorisant sa transparence, au point même de creuser à nouveau l'écart avec l'USDC de Circle, son principal concurrent. Son futur semble donc tracé dans cette direction, comme le confirme le communiqué :

« Cette annonce s'inscrit dans le cadre des efforts continus de Tether pour accroître sa transparence, la protection des investisseurs étant au cœur de la gestion des réserves de Tether. Il s'agit d'une étape vers une transparence et une confiance encore plus grandes, non seulement pour Tether, mais aussi pour l'ensemble du secteur des stablecoins. »

De plus, Tether annonçait le 18 août que ses réserves seraient désormais auditées tous les mois et non plus à chaque trimestre comme cela était le cas jusque là. Ces audits sont désormais assurés par BDO Italia, le 5e plus grand cabinet d'audit au monde derrière les Big Four.

👉 Pour en savoir plus, lisez notre fiche de présentation de l'USDT de Tether

Source : Communiqué de Tether

