Tether lance le GBPT, un stablecoin adossé à la livre sterling

Le GBPT, un nouveau stablecoin pour Tether

Il y a un mois, l’entreprise annonçait la sortie du MXNT, un stablecoin basé sur le peso mexicain. C’est maintenant au tour de la livre sterling (GBP) de susciter l’intérêt de Tether, avec le GBPT. Cela porte le nombre de stablecoins émis par Tether à quatre, avec l’USDT et l’EURT. Tout comme les autres actifs, le GBPT sera adossé à sa monnaie fiduciaire de référence au ratio 1:1.

Le choix de la livre britannique n’est pas un hasard. Comme le souligne Tether, le Trésor britannique a récemment annoncé vouloir faire du Royaume-Uni un hub pour les cryptomonnaies. Avec en particulier une reconnaissance des stablecoins comme des formes valides de paiement.

D’où cette volonté de Tether de se positionner dans des territoires où ce type de cryptomonnaies peut évoluer. Pour rappel, on a plutôt eu affaire à une méfiance de la part des autres grandes économies quand il s’agit de prendre en compte les stablecoins, et encore plus depuis l’affaire Terra/UST.

Le GBPT de Tether a en tout cas un fort potentiel : l’USDT reste de loin le stablecoin le plus capitalisé, à 67 milliards de dollars. On note cependant que l’EURT affiche une capitalisation de « seulement » 216 millions de dollars.

Tether mise sur le Royaume-Uni

Soulignant l’approche très « régulateurs-friendly » de Tether, le directeur technique Paolo Ardoino a confirmé qu’il considérait le Royaume-Uni comme un centre névralgique mondial :

« Nous pensons que le Royaume-Uni est la prochaine frontière en ce qui concerne l’innovation blockchain, et l’implémentation plus large de la cryptomonnaie pour les marchés financiers. »

La société souhaite aussi que ce stablecoin assure un rôle de passerelle pour des secteurs clés de la blockchain, dont la finance décentralisée (DeFi).

Les grands émetteurs de stablecoins semblent en tout cas jouer la carte de la diversification ces derniers mois, et se baser sur d’autres monnaies fiduciaires que le dollar. Chez Circle, l’EUROC, adossé à l’euro, a récemment fait son entrée en scène.

L’Europe va-t-elle se laisser dépasser ? C’est malheureusement le risque. De grandes sociétés basées aux États-Unis commencent à proposer des stablecoins adossés aux monnaies européennes, et pour l’instant aucune grande initiative du Vieux Continent n’est parvenue à émerger.

