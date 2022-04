Deux territoires du Portugal et du Honduras évoquent l'adoption du Bitcoin (BTC) comme monnaie légale

Un territoire du Honduras annonce l'adoption du Bitcoin

Le président de Honduras Próspera Inc, ainsi que le président de la région de Madère sont tous deux intervenus dans le cadre de la conférence Bitcoin 2022. En ce qui concerne Prospera, c’est bien une adoption du Bitcoin en tant que monnaie ayant cours légal qui a été annoncée. Pour rappel, il s’agit d’une zone économique spéciale de l’île de Roatan, qui vise à favoriser le développement de startups.

Le président de l’organisme qui gère la zone de développement, Joel Bomgar, a ainsi confirmé hier :

« Bitcoin au sein de Prospera agit en tant que monnaie ayant cours légal. Cela veut dire pas de taxes sur les gains en capital dégagés avec le Bitcoin, vous pouvez effectuer des transactions librement en utilisant le Bitcoin, et vous pouvez aussi payer des taxes et des frais à la juridiction en BTC. »

La zone économique favorise également la création d’entreprises sur son territoire :

« Vous pouvez aussi lancer une entreprise Bitcoin dans la juridiction en utilisant le cadre réglementaire de votre choix, tout cela en conformité avec les exigences de lutte contre le blanchiment d’argent et les mesures KYC. »

Autre nouvelle de taille, les investisseurs qui souhaitent soutenir les projets de Prospera pourront investir directement grâce à un security token.

Une annonce plus mesurée de la part de Madère

Contrairement à ce qu’on peut lire ici et là, Madère n’a pas annoncé l’adoption du Bitcoin. Mais le président de la région autonome a affiché son soutien à la cryptomonnaie, et il s’exprimait dans le cadre d’une conférence ciblant spécifiquement le sujet de l’adoption dans le monde. Il déclarait ainsi :

« Je crois au futur, et je crois au Bitcoin. »

Il a rappelé que la région ne taxe pas les achats et ventes de Bitcoin. Par ailleurs, les entreprises bénéficient d’un taux d’imposition à 5 % à Madère. Pour rappel, le Portugal dans son ensemble bénéficie déjà d’une absence de taxation pour les achats et ventes de BTC.

Si aucune annonce concrète n’a été faite, on souligne quand même que l’intervention du président Miguel Albuquerque n’est pas anodine. L’année dernière lors de la conférence Bitcoin 2021, c’est en effet de cette manière que le président du Salvador Nayib Bukele avait annoncé l’adoption de la cryptomonnaie. Il y a donc un certaine symbolique à s’exprimer sur la même scène.

Des pays qui flirtent de plus en plus avec le Bitcoin

On notera aussi l’intervention de Indira Kempis, un sénateur de l’État de Nuevo León, au Mexique. Il a appelé le président de son pays à adopter le Bitcoin en tant que monnaie légale. Pour rappel, des rumeurs circulaient sur une éventuelle adoption au cours de l’année dernière, mais le président Andres Manuel Lopez Obrador avait confirmé en octobre qu’il ne souhaitait pas aller dans ce sens.

Reste que ces trois interventions montrent qu’une dynamique de fond s’est désormais créée. Le Salvador fait pour l’instant figure d’exception, mais on note un intérêt de plus en plus marqué de la part de personnalités de gouvernements, ce qui indique que l’adoption du BTC pourrait se propager plus largement.

