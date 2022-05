Terra : vers des poursuites juridiques pour Do Kwon après l'effondrement de l'UST ?

Des poursuites juridiques pour le fondateur de Terra, Do Kwon ?

D’après des médias locaux coréens, le cabinet d’avocats LKB and Partners, très connu dans le pays, aurait décidé de poursuivre le fondateur de Terra, Do Kwon, suite à l’effondrement de son UST.

En plus de ces poursuites, le cabinet aurait déposé un ordre de saisie provisoire auprès des autorités compétentes afin de saisir les propriétés du fondateur. Kim Hyeon-Kwon, un associé de LKB, a ajouté :

« Il y a des investisseurs liés au cabinet d’avocats et nous allons déposer une plainte contre Kwon auprès de l’unité d’enquête financière de la police métropolitaine de Séoul. »

L’effondrement de l’UST et de Luna a entraîné des milliards de dollars de pertes pour de nombreux investisseurs. C’est pourquoi le cabinet a décidé d’agir.

Par ailleurs, dans le cadre de ces démarches, LKB and Partners envisagerait également de poursuivre Daniel Shin, le second fondateur de Terra.

Des premières retombées judiciaires pour Do Kwon ?

À la suite de ces évènements, le fondateur de Terra a subi la perte de son équipe juridique interne. Désormais, l’entreprise se tourne vers des conseillers externes pour faire face à ses problèmes juridiques.

De plus, l’affaire serait remontée jusqu’au niveau du gouvernement coréen. En effet, Yun Chang-Hyun, un homme politique et membre du gouvernement, a émis le souhait d’organiser une audience au sein de l’Assemblée nationale pour interroger Do Kwon.

L’objectif serait de comprendre les causes de cette situation et de trouver les moyens de protéger les investisseurs.

Sources : Munhwa Ilbo media et Yonhap news

