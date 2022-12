Terra Classic (LUNC) surperforme le reste du marché des cryptomonnaies – Que se passe-t-il ?

En moins d'une semaine, le cours du LUNC a sensiblement progressé au milieu d'un marché pourtant morose, et a vu sa capitalisation de marché dépasser le milliard de dollars. Et pour cause, un plan d'action pour les prochains mois a été soumis sur le forum de gouvernance de Terra Classic, lequel semble susciter un réel intérêt chez la communauté de cet écosystème.

Le LUNC en forte augmentation

Au beau milieu d'un marché des cryptomonnaies qui peine à donner des signes de vie, quelques cryptomonnaies sortent parfois du lot et affichent une progression aussi soudaine que puissante.

C'est le cas du LUNC, le token de la blockchain Terra Classic, qui continue de progresser dans son rallye haussier débuté au soir du 21 décembre. Le cours du LUNC est ainsi passé de 0,000126 à 0,000183 dollar en quelques jours, ce qui constitue une augmentation de plus de 44 %.

🎙️ Écoutez cet article et toute l'actualité crypto sur Spotify

Cours du LUNC sur le mois de décembre en cours

Ainsi, pour la première fois depuis le 14 décembre, la capitalisation boursière du LUNC est repassée au-dessus du seuil symbolique du milliard de dollars. Autrement dit, le market cap du LUNC a augmenté de plus de 310 millions de dollars en l'espace de 5 jours.

Évolution de la capitalisation boursière du LUNC sur le mois de décembre en cours

Le développement de Terra Classic continue

Tout d'abord, notons que le rallye haussier en cours du LUNC a débuté au 22 décembre, soit le jour du second airdrop de tokens LUNA opéré par Binance à destination des personnes qui détenaient du LUNC lors des 2 snapshots pris au mois de mai dernier.

Deuxièmement, et c'est sans doute ce qui a le plus motivé les investisseurs, Edward Kim, professeur agrégé d'informatique à l'université Drexel et désormais figure reconnue de Terra Classic, a soumis une nouvelle proposition à la DAO de l'écosystème concernant le futur de la blockchain.

Intitulée « Joint L1 Task Force », cette dernière vise à présenter un plan d'action pour les 4 à 6 prochains mois et prévoit de nombreuses mises à jour et implémentations diverses. Mais surtout, pour y parvenir, elle prévoit d'engager et rémunérer 4 développeurs au sein de Terra Classic, dont 3 à plein temps.

Cela comprend notamment Tobias Andersen, plus connu sous le pseudonyme « Zaradar », lequel devrait notamment travailler sur la réinstauration du staking, la délégation de tokens, le mécanisme de burn, et d'autres spécificités plus techniques que vous pouvez retrouver sur l'article de forum dédié.

Selon la proposition, l'évaluation budgétaire pour le premier trimestre dépasse les 141 000 dollars, lesquels seraient déployés de façon graduelle à chaque fin de mois. Cela équivaut à environ 991 millions de tokens LUNC en se référant à un cours de 0,000143 dollar par token.

Ainsi, la communauté de Terra Classic prouve une nouvelle fois sa résilience et son envie de voir le LUNC ainsi que son écosystème renaitre de leurs cendres, un engouement qui contraste fortement avec le LUNA, lequel affiche seulement 173 millions de dollars de capitalisation boursière, soit environ 6 fois moins que le LUNC.

Sources : Figure 1 - TradingView, Figure 2 - CoinGecko

